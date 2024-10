El guardia civil del ‘caso Koldo’ irrumpió en la UCO para robar un informe sobre el ‘caso hidrocarburos’

El guardia civil imputado en el caso Koldo entró en las dependencias de la Unidad Central Operativa (UCO) para hacerse con el informe sobre una investigación. El agente Rubén Villalba, a pesar de no tener ninguna relación con el dictado departamento de la Benemérita, llegó junto a un compañero a las instalaciones de la UCO para averiguar si al empresario cabecilla del caso hidrocarburos le estaban investigando, lo que consiguió confirmar. «Rubén Villalba conocería la existencia de Claudio Rivas –el empresario del presunto fraude millonario de los hidrocarburos–, persona a la que habría ayudado en alguna ocasión, llegando incluso a consultarle en bases de datos policiales el 14 de junio de 2022, comprobando que existían investigaciones sobre él por parte de esta Unidad», indica el nuevo informe de la UCO.

«Catorce días después de la consulta en bases de datos policiales, el 28 de junio de 2022, Villaba se personó en dependencias de esta Unidad junto con un agente al objeto de conocer qué tipo de investigación se estaba realizando y en qué grado afectaba a Claudio Rivas. Lo inusual de este comportamiento hizo que esa vicisitud fuera comunicada a la cadena orgánica de mando de esta Unidad», prosigue el texto.

En relación con esta circunstancia, el agente que acompañó a Villalba, tras testificar, «reconoce haberse personado junto con Villalba en las dependencias de esta Unidad al efecto de comprobar una coincidencia en base de datos sobre una persona de la cual no recuerda la identidad».

Portátil intervenido

La UCO refleja que el guardia civil que trabajó en el Ministerio de Transportes y en la Embajada de España en Caracas tenía «un informe de entidad persona elaborado con información de fuentes policiales sobre Claudio Rivas en el ordenador portátil marca Apple modelo MacBook Pro intervenido en el momento de su detención en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el 3 de marzo de 2024».

La conexión del guardia civil investigado en el caso Koldo y el caso hidrocarburos tiene así una conexión más. En los últimos días se ha conocido que Víctor de Aldama, cabecilla del caso Koldo en la medida de que se le acusa de ser el conseguidor y el comisionista, fue detenido en el caso de presunto fraude millonario en hidrocarburos en una operación de la Fiscalía Anticorrupción, la UCO y la Audiencia Nacional, desde el juzgado de Santiago Pedraz.

Ahora, el nuevo informe de la UCO revela que Villalba era amigo de Claudio Rivas. La UCO localizó un apunte en la agenda del guardia civil imputado de fecha 27 de octubre de 2021, cuyo resumen indica: «Viajar a Navarra para la licencia de armas para caza de Claudio». Esa anotación aparece en un móvil iPhone 14 intervenido en la detención en el aeropuerto de Barajas.

8 meses de trabajo

Cabe destacar que la UCO ha estado trabajando en el informe sobre los hechos que implican a Rubén Villalba desde febrero, cuando arranca la operación. Se trata de casi 8 meses de análisis de teléfonos móviles, ordenadores, correos electrónicos, agendas, etc. Se había especulado mucho por qué no se entregaban las averiguaciones al juez y a las partes personadas en el procedimiento tanto abogados defensores como acusaciones. Una de las razones es que dentro del caso Koldo se han encontrado ramificaciones del caso hidrocarburos. De hecho, no es hasta esta semana cuando se ha detenido a Aldama, Claudio Rivas y otra decena de implicados en la supuesta estafa ligada a negocios de gasolineras. En todo caso, el propio informe de la UCO desvela que presumiblemente el empresario de las gasolinas ya estaba al tanto de la investigación de la UCO gracias a su amigo guardia civil.

Si en el caso Koldo los investigadores hablan de problemas a la hora de investigar por los esfuerzos de los implicados en borrar pruebas, en el caso hidrocarburos la situación es similar. «Rubén Villalba eliminó todos los mensajes mantenidos con los investigados, lo cual ha causado un sensible menoscabo en la investigación», lamentan los agentes de la UCO.