El director de la Guardia Civil nombrado por Sánchez dio a Koldo el chivatazo de que le investigaban

Un nuevo informe de la UCO aportado al caso Koldo revela que el ex director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, dio el chivatazo a los investigados en la trama. Según este documento en posesión de OKDIARIO, Koldo le traslada a los cabecillas de la trama que fue Marcos la persona que le informó de ciertos detalles sobre la investigación. Leonardo Marcos fue designado por el propio Pedro Sánchez en junio de 2023 y, precisamente, cesó en su cargo hace escasas fechas, en el mes de septiembre. Aseguró entonces que dimitía «por cuestiones personales»; sin embargo, su marcha coincide con la elaboración de este informe que le señala. Fue entonces cuando Sánchez colocó de nuevo a Mercedes González, que era su antecesora en el cargo.

«En el segundo semestre de 2023 Koldo conocería que le estaban realizando vigilancias. Así, en numerosas ocasiones llamaría a Rubén -el guardia civil imputado en el caso Koldo- con el objetivo de que éste le confirmase que era la Guardia Civil y en concreto la UCO la Unidad que se encontraba tras él», señala el informe. Del análisis de los móviles que fueron intervenidos el pasado mes de febrero, tras practicarse las detenciones de los cabecillas de la trama, se desprende que fue el propio jefe de la Guardia Civil quien alertó a Koldo de las pesquisas.

Los agentes identifican esta información con una llamada que se produjo el pasado 25 de enero entre Koldo y Rubén Villalba. Según Rubén, era la UCO y no otro cuerpo policial quien se encontraba realizando una investigación sobre su persona. «Me llamó en más de una ocasión para que intentara confirmarle que era la UCO quien estaba tras sus pasos a lo que hice caso omiso hasta que en una llamada WhatsApp del pasado día 25 enero que mantengo con Koldo, él mismo sin venir a cuento en la conversación llegó a confirmarme que era la UCO y no otro cuerpo policial, a lo que no le di importancia y seguimos hablando de otros temas. Tener en cuenta que Koldo es una persona muy conectada y supuestamente con muy buenas relaciones a altos niveles. Según Koldo, fue el actual Director de la Guardia Civil quien le informó de tales detalles», señala el informe.

Los agentes de la UCO matizan que, sobre este particular, se deben señalar dos circunstancias; la primera es que la investigación policial no ha hallado indicios que corroboren este extremo y la segunda alude a la ligereza con la que Koldo se refiere a sus relaciones con personas relevantes ante terceros, presumiblemente para darse cierta importancia.

Aldama «nexo corruptor»

El documento que revela este dato ya ha sido aportado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo. Se trata de un informe policial fechado a 4 de octubre de 2024 que analiza las comunicaciones entre los implicados en la trama. Los agentes de la UCO señalan a Víctor de Aldama como «nexo corruptor» que conecta, de manera premeditada y con intenciones claramente espurias, la administración estatal, en este caso el Ministerio de Transportes, con las estructuras societarias que operan bajo su control y dirección.

«Dichas sociedades no solo le proporcionan beneficios económicos directos derivados de la penetración en el ministerio, sino que también son utilizadas como vehículos para efectuar pagos ilícitos, o dádivas, en aras de asegurar la complicidad de ciertos trabajadores públicos», explican los agentes.

La UCO también pone en valor el poder de Víctor de Aldama para lograr la infiltración de su presunta organización criminal dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, valiéndose de la colaboración activa de Rubén Villalba. «Bajo tales circunstancias, Rubén Villalba habría recibido una contraprestación económica cuya finalidad primordial era asegurar la protección y continuidad de la presunta organización criminal, mediante dos ejes fundamentales: por una parte, garantizaba la seguridad interna u orgánica de sus miembros, lo cual comprendía tanto la salvaguarda de sus comunicaciones como su seguridad personal; y, por otra parte, facilitaba la seguridad externa, que consistía en proteger los actos de corrupción propios de la operativa delictiva esgrimida por la supuesta organización», señalan.

Los investigadores cifran en miles de euros el dinero lo que los cabecillas de la trama pagaron a Villalba. En concreto, alrededor de 2.000 euros al mes. De este modo, los agentes de la UCO piden al juez que se bloqueen y embarguen las cuentas bancarias vinculadas a Rubén Villalba y a su mujer.