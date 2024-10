Los whatsapp de la trama Koldo intervenidos por la UCO: «Entré en psicosis, me voy a la cárcel»

La Unidad Central Operativa (UCO) ha remitido al juez mensajes de WhatsApp entre imputados del caso Koldo. Los agentes señalan a Víctor de Aldama como el cabecilla de la trama que estuvo infiltrado en la Guardia Civil a través del agente Rubén Villalba, también imputado. Este miembro de la Benémerita se desahogó con su mujer sobre la situación crítica tras la apertura de la investigación y escribió que tenía miedo a entrar «en la cárcel». «Cielo, una cosita te voy a decir, antes de salir a casa asegúrate que no hay nadie desconocido por los alrededores, ¿vale? Está la cosa muy mal», le advirtió a su mujer en mensajes consultados por OKDIARIO.

El guardia civil imputado en el caso Koldo también se desahogó por WhatsApp con otro agente. «Entré en psicosis, es más, sobre todo porque yo me veía con el con el nacimiento de otro niño y dije, hostia macho, me voy a la cárcel, no sé», indica Villalba a otro agente del cuerpo. «Yo sé que es cierto que, hostia, cuando nos llega la noticia de tal, de no se qué… que te llamo por teléfono y tal, joder, hostia, nos quedamos acojonados, hostia, hostia, hostia”, le replica visiblemente enfadado. «Yo ahí ya mala…», deja caer el guardia civil imputado.

El interlocutor le dice a Villalba: «Que parece que vienen ahí, que tienen algo, no se qué. Luego es cierto, que yo a los dos días hablo con la UCO y le digo, oye mira macho, qué pasa, qué no pasa… Y ya nos tranquilizan… Pero desde luego al final, lo que no debemos generar una situación que vaya en contra de nosotros, cuando nosotros no hemos hecho nada malo». «Efectivamente», replica Villalba.

«Cabreados como monas»

Cuando saben que están investigados estalla el enfado. «Pero claro, joder, el Koldo, cabreado como una mona; Víctor de Aldama, cabreado como una mona, pensando que encima les hemos hecho una croqueta. Joder, que hemos estado con ellos y ahora que sabíamos que les iban a detener que nos hemos quitado del medio, que les hemos dejado tirados, están cabreados, están cabreados como una mona. Entonces, hombre, dentro de ese cabreo lo que no quiero es que empiecen a echar mierda. Tenemos que evitar eso, que de algo que hemos hecho con normalidad, ahora por su cabreo, cojan y nos salpiquen (…)», escriben en un chat de WhatsApp.

Chat del guardia civil Rubén Villalba con su mujer.

En otro pasaje donde hablan Rubén Villalba y otro agente de la Benemérita, el primero traslada: «Ahora estará la UCO en proceso de análisis, ¿no? de los terminales…». «Entonces, lo que tú también tienes que ser consciente, tienes que repasar un poco. Yo lo he repasado por mis WhatsApp», le dice su amigo. «Yo sinceramente no puedo repasar porque lo borré todo. Lo borré todo, a raíz de esa llamada que me hizo. Miedo, psicosis, pensaba que me iban a entrar a casa a registrar, pensaba puf… digo, como me pillen aquí pasando la filiación de alguien o lo que sea. Psicosis, miedo», escribe en WhatsApp el guardia civil implicado en el caso Koldo.

«Las cafeteras»

Toda vez que habían sido provistos de terminales seguros gracias a Rubén Villalba, tanto Koldo como Aldama utilizaban «un lenguaje convenido» para referirse a los mismos en sus conversaciones de WhatsApp. En este sentido, en las conversaciones de Aldama con Villalba denominaban a estos teléfonos ultra seguros como «cafeteras o café» y al hecho de hablar mediante esta línea «cafetear».

Uno de los teléfonos ultra seguros que recibe Aldama, como le avisa su secretaria.

Así, la UCO deduce varios aspectos significativos: «las referencias a términos relacionados con el café, serían en realidad lenguaje para referirse a los móviles; el gasto de 1.150 euros no se corresponde con los 2.000 euros que de manera recurrente percibiría Villalba; y esta cantidad hace referencia a todo el gasto de telefonía móvil y no sólo al de Aldama, ocultando en esa contabilidad parte de las percepciones en metálico que quedarían injustificadas».

«En relación con los pagos en efectivo efectuados por Koldo, Villalba asevera que éstos se realizaban para la provisión de líneas seguras de comunicación, sin cuantificar en valor monetario la cantidad recibida, así como otro de 4.000 euros en efectivo que serían entregados por Koldo en septiembre u octubre de 2023 en una marisquería de Madrid», aclaran la UCO en otro punto.

Focalizando el análisis en los pagos realizados por Aldama, la UCO dice: «Villalba señala que durante 2021 y 2022 Aldama realizó varios pagos de 2.000 euros en efectivo y en persona por él mismo o por un subordinado. Villalba reconoce en este documento que entre él y otros agentes habrían recogido entre 5 o 6 entregas de este tipo, haciendo por tanto una cuantía total de entre 10.000 y 12.000 euros». En total, al menos 50.000 euros para blindar las comunicaciones de la trama de presunta corrupción en uno de los ministerios que más presupuesto maneja dentro del Gobierno de Pedro Sánchez.

La investigación sobre el caso Koldo continúa en la Audiencia Nacional. El Juzgado Central de instrucción número 2 dirige las pesquisas que ya acumulan miles de folios de sumario. El objetivo es probar si los cabecillas de la trama cobraron mordidas millonarias de licitaciones públicas. La asociación Liberum o el partido político Vox son algunas de las acusaciones populares que ejercen en la causa.