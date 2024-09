El juez Pedraz archiva la investigación contra Telegram: «Los enlaces ya se han borrado»

El juez Santiago Pedraz ha archivado la investigación abierta contra la aplicación de mensajería Telegram denunciada por las grandes cadenas de televisión de España por difundir programas de televisión sujetos a derechos de emisión. Fuentes consultadas por OKDIARIO desvelan que la Audiencia Nacional ha detectado que los enlaces donde se ofrecían esos contenidos protegidos han sido borrados y ha sido imposible recabar información sobre los autores de los ilícitos dentro de la aplicación en base a la comisión rogatoria enviada a Islas Vírgenes, donde está la matriz de la compañía.

En Francia, uno de los dos hermanos fundadores de la app ha sido detenido y tras varios días en prisión ha sido imputado por doce delitos, relativos a la difusión de imágenes pornográficas de menores, tráfico de drogas, entre otros. Los investigadores galos le reprochan que Telegram no colabora con las autoridades para interceptar comunicaciones ilegales.

El caso en España arranca en marzo de 2024. Pedraz sorprendió a miles de usuarios al ordenar el bloqueo total de Telegram de forma cautelar. No obstante, se levantó un tsunami de críticas. Entidades de todo tipo expusieron las consecuencias sin precedentes de cerrar la app que es la competencia directa de WhatsApp.

A las pocas horas, Pedraz suspendió el bloqueo de Telegram a la espera de un informe de la Comisaría General de Información. La autoridad judicial argumentó que la medida sería «excesiva y no proporcional» y aseguró que «supondría un claro perjuicio a aquellos millones de usuarios que la utilizan».

Posteriormente, en abril, la Audiencia informó que Pedraz iba a decidir si cita al fundador de Telegram, Pavel Durov, una vez reciba información por parte de las autoridades de Islas Vírgenes, primero, y de Bélgica, después, sobre la plataforma. No obstante, no se han logrado datos clarificadores. Los grandes grupos audiovisuales de España (Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus) denunciaban la aparición en esa app de series como La que se avecina o Águila Roja, así como producciones turcas.

En línea con lo solicitado por la Fiscalía, el juez pidió datos de registro, incluyendo nombre y apellidos, número de teléfono y correos electrónicos asociados, así como la fecha de creación de las cuentas y su dirección IP. Sin embargo, las esperanzas de obtener datos útiles de la comisión rogatoria eran bajas y, en efecto, los resultados han sido nulos. Es por ello que, tras ello, se ha archivado el caso y se ha descartado, tal como pedían los denunciantes, citar en la Audiencia Nacional a Durov.

Francia

Mientras en España no se ha podido avanzar en el caso, Francia ha logrado dar más pasos. El pasado mes de agosto, detuvieron a Durov e ingresó varios días en prisión por los delitos relacionados con el crimen organizado a través de su aplicación de mensajería debido al contenido que ofrecen.

En concreto, la Fiscalía francesa le ha imputado doce delitos, relativos a, entre otros, cómplice en venta de sustancias estupefacientes, en estafa en grupo organizado, en blanqueo de beneficios derivados de delitos, o, en provisión de servicios de criptología sin declaración certificada. Cuenta casi con mil millones de usuarios por todo el planeta. Ha conseguido ser una alternativa a las plataformas de mensajería estadounidenses. No obstante, sus lazos con Rusia les ha puesto en el foco de las críticas y en el centro de las investigaciones judiciales.

Ante la presión de las autoridades, finalmente Telegram ha aceptado informar a las autoridades, bajo solicitud previa, sobre aquellas cuentas que compartan contenido ilegal, según anunció su fundador, Pavel Durov. «Hemos aclarado que las direcciones IP y los números de teléfono de quienes violen nuestras normas pueden ser revelados a las autoridades pertinentes en respuesta a solicitudes legales válidas», escribió Durov en su perfil de Telegram, todo ello con el objetivo de «disuadir aún más a los criminales de abusar de la plataforma».

En las últimas semanas, los equipos de seguimiento de Telegram han identificado y desmantelado «contenido problemático», ha admitido Durov. También ha instado a los usuarios a reportar cualquier material inseguro o ilegal que encuentren en Telegram a través de @SearchReport. Durov lamenta que algunas personas hayan abusado de las capacidades de Telegram, utilizando la plataforma para vender «bienes ilegales», lo que constituye una clara violación de su política de uso.

«Estas medidas deberían disuadir a los delincuentes. Telegram está diseñado para conectar personas y compartir noticias, no para promover productos ilegales. No permitiremos que los malos actores pongan en peligro la integridad de nuestra plataforma, que cuenta con casi mil millones de usuarios», ha subrayado.