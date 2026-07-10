Mourinho desvela las claves de su nuevo Real Madrid: «Quiero crear una cultura de trabajo»

José Mourinho ya ejerce como entrenador del Real Madrid. El portugués ha comenzado a trabajar en Valdebebas, 13 años después de su salida en la primera etapa. El técnico llega convencido de qué debe hacer y con el objetivo de que los futbolistas entiendan que «es una responsabilidad y un honor trabajar para el Real Madrid». Para ello, tiene claro que deberá crear en el vestuario «una cultura de trabajo, responsabilidad y ambición».

«Las palabras no son suficientes porque es como una misión. No es como estar preocupado por mí o por si voy a ganar mucho o poco», ha comenzado diciendo el entrenador en unas declaraciones recogidas por el Real Madrid. «Estoy para ayudar a todos a ser mejores: jugadores, staff… Crear una cultura de trabajo, de responsabilidad, de ambición y de algo que yo conozco bien, que es la responsabilidad y el honor de trabajar para el Real Madrid. A mí me gusta mucho este concepto. No es trabajar en el Real Madrid, es trabajar para el Real Madrid. Y es con este espíritu de misión por lo que estoy aquí», ha proseguido.

Mourinho ha comenzado a preparar ya la pretemporada, aunque aún está a la espera de que vuelvan los futbolistas al trabajo: «Estamos trabajando mucho. No es que llegue aquí hoy y empiece todo. Estamos trabajando mucho desde hace mucho tiempo con la estructura del club a diferentes niveles. Hoy se puede trabajar sin estar porque la tecnología nos ayuda muchísimo y hoy prácticamente ha sido llegar y controlar todo lo que se ha hecho y lo que tenemos todavía que hacer».

«Aprovechar las próximas dos semanas con positividad porque obviamente me gustaría tener aquí a todos los jugadores. Hay que mirarlo de un modo positivo, que es conocer a los chicos con los que voy a trabajar y que tengan la oportunidad de poder conocerme. Durante la pretemporada muchos de esos chicos van a estar aquí en el Castilla y me gusta también participar y ayudar al crecimiento de esta área. Aquí estamos y algún campeón del mundo llegará. Con mucha confianza, con mucho sentimiento de que amo este club y ¡Hala Madrid y nada más!», ha finalizado.