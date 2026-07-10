Habla como entrenador del conjunto blanco

Mourinho desvela las claves de su nuevo Real Madrid: «Quiero crear una cultura de trabajo»

José Mourinho se pronuncia como entrenador del Real Madrid nada más comenzar a trabajar en Valdebebas

El técnico revela lo que pedirá a los jugadores y señala qué valores tratará de imponer en el vestuario

Primeras imágenes de Mourinho vestido de nuevo con la camiseta del Real Madrid

José Mourinho, Real Madrid
José Mourinho. (Getty)

José Mourinho ya ejerce como entrenador del Real Madrid. El portugués ha comenzado a trabajar en Valdebebas, 13 años después de su salida en la primera etapa. El técnico llega convencido de qué debe hacer y con el objetivo de que los futbolistas entiendan que «es una responsabilidad y un honor trabajar para el Real Madrid». Para ello, tiene claro que deberá crear en el vestuario «una cultura de trabajo, responsabilidad y ambición».

«Las palabras no son suficientes porque es como una misión. No es como estar preocupado por mí o por si voy a ganar mucho o poco», ha comenzado diciendo el entrenador en unas declaraciones recogidas por el Real Madrid. «Estoy para ayudar a todos a ser mejores: jugadores, staffCrear una cultura de trabajo, de responsabilidad, de ambición y de algo que yo conozco bien, que es la responsabilidad y el honor de trabajar para el Real Madrid. A mí me gusta mucho este concepto. No es trabajar en el Real Madrid, es trabajar para el Real Madrid. Y es con este espíritu de misión por lo que estoy aquí», ha proseguido.

Mourinho ha comenzado a preparar ya la pretemporada, aunque aún está a la espera de que vuelvan los futbolistas al trabajo: «Estamos trabajando mucho. No es que llegue aquí hoy y empiece todo. Estamos trabajando mucho desde hace mucho tiempo con la estructura del club a diferentes niveles. Hoy se puede trabajar sin estar porque la tecnología nos ayuda muchísimo y hoy prácticamente ha sido llegar y controlar todo lo que se ha hecho y lo que tenemos todavía que hacer».

«Aprovechar las próximas dos semanas con positividad porque obviamente me gustaría tener aquí a todos los jugadores. Hay que mirarlo de un modo positivo, que es conocer a los chicos con los que voy a trabajar y que tengan la oportunidad de poder conocerme. Durante la pretemporada muchos de esos chicos van a estar aquí en el Castilla y me gusta también participar y ayudar al crecimiento de esta área. Aquí estamos y algún campeón del mundo llegará. Con mucha confianza, con mucho sentimiento de que amo este club y ¡Hala Madrid y nada más!», ha finalizado.

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