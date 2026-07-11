Las lesiones musculares persiguen a Courtois

Thibaut Courtois volvió a marcharse de un terreno de juego con gesto de preocupación. El portero del Real Madrid no pudo terminar el partido de cuartos de final del Mundial frente a España después de sentir un pinchazo muscular en el minuto 71. Intentó continuar durante unos minutos, convencido de que podía aguantar hasta el final, pero el cuerpo técnico belga decidió sustituirle para evitar males mayores. Abandonó el césped entre lágrimas y, aunque después quiso rebajar la preocupación asegurando que «no tiene nada» y que espera que solo se trate de una sobrecarga, el Real Madrid permanece pendiente del alcance definitivo de la lesión.

El problema llega en un momento delicado. Mourinho está a punto de iniciar la pretemporada y Courtois volvía a sentirse decisivo después de un Mundial sobresaliente, en el que había sostenido a Bélgica con actuaciones de máximo nivel. Sin embargo, este nuevo contratiempo vuelve a poner el foco sobre un historial físico que empieza a preocupar. Todo apunta a una lesión en la zona del muslo o del aductor, precisamente dos de las áreas que más problemas le han dado durante los últimos meses.

Una dolencia recurrente

No es la primera vez que el internacional belga pasa por esta situación. En marzo sufrió una rotura en el recto anterior del cuádriceps derecho que le mantuvo 46 días de baja y le hizo perderse los cuartos de final de la Champions frente al Bayern. Meses antes, en noviembre de 2025, ya había tenido que detenerse por unas molestias en el aductor y la ingle izquierda que le impidieron acudir con Bélgica durante una ventana internacional. Son lesiones diferentes, pero todas afectan al tren inferior y dibujan un patrón que los servicios médicos siguen muy de cerca.

Después de dejar atrás las graves lesiones de rodilla que marcaron su carrera, el cuerpo de Courtois parece estar castigándole ahora con constantes problemas musculares. Los especialistas explican que este tipo de recaídas suelen estar relacionadas con las compensaciones que realiza el organismo tras lesiones tan importantes como una rotura del ligamento cruzado. En el Real Madrid esperan que el susto quede en una simple sobrecarga, aunque las palabras de Rudi García han encendido todas las alarmas a pocos días del inicio de la era Mourinho.

El seleccionador belga explicó que la decisión de sustituir a Courtois fue exclusivamente para evitar un problema mayor y lanzó un aviso sobre el estado físico del guardameta madridista: «Hablé con Courtois y no me ha mencionado nada más. Lamentablemente no pudo terminar el partido. Se lesionó uno de los músculos. Es uno de los mejores, pero no estaba al cien por cien y se le pueden acumular las lesiones musculares. Si uno se entrena menos porque se lesiona mucho puede ser problemático. Con él somos más fuertes, pero no tengo nada más que decir».