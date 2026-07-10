Courtois denuncia la imprudencia de su seleccionador: le sustituyó por no poder golpear en largo

Thibaut Courtois ha hablado al término del partido entre España y Bélgica y ha señalado que la decisión de quitarle fue de Rudi Garcia, cuando él prefería probarse sobre el césped e intentar continuar. «Quise seguir pero el seleccionador decía que no estaba al 100%. El míster es el que decide, no pasa nada», señaló el portero del Real Madrid, que fue sustituido por unas molestias musculares.

«En un golpeo en largo a De Ketelaere sentí algo. Estaba un poco cargado y al final el músculo se podía recansar. En otro golpeo largo, sentí que iba a más. Me senté, tenía que decidir el médico y en la pausa de hidratación aproveché para probarme. Pero el seleccionador pensó que no estaba al 100%», ha señalado el futbolista del Real Madrid, cargando las culpas de su cambio sobre Rudi Garcia.

Ha seguido explicando cuál era su sensación en ese momento: «Ha sido el seleccionador el que decía que si no estaba al 100% quería alguien que estuviera al 100%. Quería seguir cinco minutos por lo menos para poder probar, pero al final es el míster el que decide. Si el quiere a alguien al 100%… no pasa nada».

«La verdad que sí, es una mala suerte que el balón vaya a Fabián en el primero. En la segunda parte, tenían más ocasiones, me sentía mejor, estando atento a la espalda, a los centros de Lamine… Notaba que iba a costar mucho meterme un segundo gol, pero al final el mundial es así», ha explicado Courtois sobre cómo estaba en el momento de la lesión.

Ya con su compañero sobre el césped, Lammens, España se adelantó con gol de Merino. Un gol que fue decisivo y en el que el potero del Manchester United falló. «El campo está muy seco. Al final, el futbol es así, no hay que matarle al chico, ha hecho una gran temporada en el United y no lo merece. Hemos ido de menos a más. Hemos tenido críticas injustas. Hoy plantar cara a una España muy buena tiene su mérito. Para ganar había que hacer algo más», ha finalizado.