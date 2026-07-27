El Real Madrid ya tiene inscritos en la Liga a Cucurella, Konaté y Dumfries

Marc Cucurella, Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté ya aparecen como jugadores inscritos del Real Madrid en la Liga. Los tres defensas madridistas fueron los primeros en llegar junto a Bernardo Silva, aunque el mediocentro luso todavía no está inscrito. El próximo podría ser Diomande una vez que se haga oficial su fichaje.

El Real Madrid sigue haciendo sus deberes en tiempo y forma en la Liga. De los cuatro fichajes que ha firmado este verano, hasta el momento, y a falta de un mes para el inicio de Liga, el club blanco ya tiene a tres de ellos inscritos formalmente: Cucurella, Konaté y Dumfries. Otros equipos no pueden decir lo mismo.

Los tres fichajes madrididtas aparecen desde este lunes de manera oficial en la web de Liga. El único fichaje que falta por estar inscrito es el de Bernardo Silva. Su momento llegará. Un equipo blanco que aparece con 22 jugadores inscritos en estos momentos: Courtois, Lunin, Cucurella, Konaté, Mendy, Militao, Rüdiger, Carreras, Asencio, Trent, Huijsen, Dumfries, Valverde, Brahim, Camavinga, Tchouaméni, Arda, Bellingham, Vinicius, Rodrygo, Gonzalo y Mbappé.

Al mismo tiempo, otros clubes, como el Barcelona, no han podido inscribir todavía a sus fichajes y solamente tienen a 12 jugadores inscritos. El conjunto azulgrana aparece en estos momentos sin porteros en la web oficial de la Liga. El Atlético de Madrid, otro ejemplo, tampoco ha inscrito todavía a sus nuevos fichajes.