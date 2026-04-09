La confesión de Marcelo con Romario: «Cambiaría las cinco Champions del Madrid por el Mundial»

Marcelo Vieira lo ha ganado todo con el Real Madrid, pero con Brasil no ha tenido la misma suerte. El lateral brasileño confesó que «cambiaría las cinco Champions del Madrid por el Mundial». A pesar de haber vivido grandes tardes y noches de gloria, el ex madridista siempre tendrá esa espinita clavada de no haber podido ganar ninguna Copa del Mundo con su selección, ni siquiera en su Mundial, en Brasil 2014.

El ya ex jugador reconoció que nada más aterrizar en el Real Madrid se dio cuenta de su «grandeza». «Cuando llegué me di cuenta de la grandeza del Real Madrid», comentó en una charla en el canal de YouTube de Romario. Allí también habló sobre todo lo que ganó durante su etapa de madridista y si cambiaría las cinco Champions por un Mundial con Brasil. Aunque dudó por unos instantes, el lateral se sinceró.

«¿Cambiarías las cinco Champions League con el Real Madrid por una Copa del Mundo con la selección brasileña?», le preguntaron. Marcelo se lo pensó por unos momentos y contestó: «Esa pregunta es tremenda. Oye, voy a ser sincero contigo… La cambiaría». Sobre aquella goleada de Alemania (7-1) en semifinales de su Mundial, en 2014, el brasileño reconoció que fue el peor partido de su carrera, «como una pesadilla de la que quieres levantarte».

«La lesión de Neymar la sentimos. Ellos estaban muy bien organizados, jugaron de maravilla. Fue como una pesadilla de la que quieres levantarte», empezaba diciendo el lateral. Brasil venía en un gran momento, era su Mundial, con su gente, y se veían en la final. Pero se toparon con un vendaval llamado Alemania que les pasó por encima y frustró un Brasil-Argentina en la final. «Iba a ser precioso enfrentarse a Argentina en la final. En Brasil además», comentó.

Marcelo elige a Messi antes que a Cristiano

Respecto al Mundial que se celebra este verano, Marcelo también desveló quiénes son sus favoritos para llevarse el título: «Sin orden de 1,2,3… Te diría Brasil, España, Francia y Argentina». También le tocó elegir entre Cristiano Ronaldo y Leo Messi. De primeras, el brasileño destacó la suerte de haber coincidido con dos grandes futbolistas como el luso y el argentino, pero a la hora de elegir se queda con el de la Albiceleste: «Messi. Messi es increíble».

Por último, el ex del Real Madrid habló sobre su final en el Fluminense y los problemas con el entrenador Mano Menezes: «No fue entrar en el minuto 45 lo que me molestó. Lo que pasó fue sencillo. No me habló durante el entrenamiento. No hubo ninguna conversación conmigo, nada para ayudarme a mejorar, no me dijo nada. En ese momento me abrazó y me habló. Y yo le dije: ‘No tienes por qué hacer eso porque normalmente no me hablas’ Me empujó y me dijo que no iba a entrar».