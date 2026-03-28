Enzo Alves sigue arrasando en La Fábrica: hat-trick en media hora

En la Fábrica se acaban los descalificativos para explicar la explosión de Enzo Alves. El hijo de Marcelo volvió a dar una exhibición futbolística en la goleada por 9-1 del Juvenil A contra Diocesano con un hat-trick en apenas 35 minutos. Una actuación de goleador nato que pone en el ojo las grandes expectativas que hay en el Real Madrid si continúa creciendo a pasos tan agigantados.

Apenas a finales de enero venía de firmar su primer contrato profesional acompañado de su padre. Un momento que significó la apuesta total en que se forme en La Fábrica. Desde 2017 ha estado formándose en Valdebebas y, con 16 años, ya apunta muy alto, saltándose etapas que lo convierten en una de las perlas más valiosas. Y lo demostró con tres golazos en poco más de media hora.

Aunque el Real Madrid comenzó perdiendo, los nueve goles demostraron la tremenda artillería que hay en las categorías inferiores. El primero llegó poco después del descanso aprovechando una genialidad de su compañero Carlos Díez para sacar el guante, perfilándose para marcar el primero de su cuenta personal. Veinte minutos después mostraría su lado cazador, aprovechando un rechace dentro del área para adelantarse a sus rivales y fusilar al fondo de la red. Y, antes de llegar a la hora y media de partido, culminó con un tercer gol, de nuevo, siendo el más rápido de todos.

«Tiene el sueño de ser futbolista, pero aún es joven», confesó Marcelona hace unos meses sobre la progresión de Enzo. Por el momento, sigue quemando etapas, habiendo jugado ya con el Castilla la Youth League esta temporada y yendo con España sub-17, donde suma ya 15 partidos y siete goles. En el Real Madrid se frotan las manos y ya es un nombre que suena con más frecuencia en el primer equipo. Un jugador que quiere llegar a lo más alto y acercarse lo máximo posible a lo que logró su padre, que no es poco.