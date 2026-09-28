Sólo los niños de los 80 y 90 lo recordarán: son los 20 juegos que desaparecieron pero que definieron su personalidad

Hoy en día, las pantallas forman parte de la infancia casi desde los primeros años. Móviles, tabletas, videoconsolas y plataformas digitales ocupan buena parte del tiempo de ocio de los niños y adolescentes cambiando la manera de jugar y relacionarse. Hace apenas unas décadas, sin embargo, la situación era muy distinta. A nadie se le ocurría pasar una tarde entera delante de la televisión, si podías pasarla en el parque jugando con tus amigos. O en el patio del colegio, siempre habían juegos que te hacían correr, saltar, y sobre todo divertirte. Lo mismo que un videojuego, pero interactuando con los demás y si necesidad de una pantalla o de conexión wi-fi. Eran juegos como estos 20 que ahora te mencionamos y que definieron la personalidad de los niños de los 80 y los 90.

Quienes crecieron durante esas décadas seguramente recuerden muchos de aquellos juegos que pasaban de unos niños a otros y cuyas reglas se aprendían sobre la marcha. Algunos tenían ya décadas e incluso siglos de historia, pero seguían llenando calles, parques y los patios de todos los colegios. Muchos sin embargo han perdido protagonismo hoy en día y otros prácticamente han desaparecido. Así que toma nota, porque dependiendo de la edad que tengas, es posible que te acuerdes de alguno de estos 20 juegos.

Los juegos de los 80 y 90

El yo-yo es el primero de todos sin discusión. Era un juego, o un juguete que parecían fácil hasta que alguien comenzaba a hacer trucos con él. Vivió diferentes épocas de popularidad y volvió con fuerza a finales de los 90. La peonza era otro, pero en cambio, se necesitaba algo más de preparación: había que enrollar correctamente la cuerda, lanzarla con fuerza y conseguir que permaneciera girando. Dos juguetes sencillos que podían dar lugar a competiciones interminables.

Las canicas eran otro pequeño tesoro. Se coleccionaban, intercambiaban y utilizaban en diferentes juegos de puntería. Algo parecido sucedía con las chapas, con las que se organizaban carreras sobre circuitos dibujados en el suelo e incluso partidos de fútbol improvisados. Y también estaba el hula hoop, que requería coordinación para mantener el aro girando alrededor de la cintura. Más peculiar era el tiki-taka o tacataca, formado por dos bolas unidas mediante una cuerda que chocaban repetidamente al mover la mano. El juguete llegó a provocar accidentes debido a la dureza de sus piezas y era mucho más popular en Latinoamerica que en España.

Cuando cualquier sitio servía para jugar

Luego están esos juegos para los que se solían hacer equipos o se jugaba por turnos. El más popular, la rayuela para el que bastaban una tiza, una piedra y un poco de equilibrio. Las casillas se dibujaban directamente en el suelo y había que recorrerlas sin pisar las líneas. La goma tampoco necesitaba demasiado: dos niños la sujetaban mientras otro realizaba diferentes secuencias de saltos, cada vez más difíciles a medida que aumentaba la altura.

La comba podía jugarse individualmente o en grupo y muchas veces iba acompañada de canciones que se aprendían de memoria. Para el balón prisionero, en cambio, hacían falta una pelota y dos equipos que trataban de eliminar a sus adversarios alcanzándolos con ella. Y otro habitual de colegios y campamentos era el juego del pañuelo. Los participantes se dividían en dos equipos, recibían un número y corrían hacia el centro cuando escuchaban el suyo. El escondite era todavía más sencillo y podía organizarse prácticamente en cualquier sitio. Junto a él estaba el escondite inglés, donde avanzar sin ser descubierto en movimiento era la clave para ganar.

Los juegos que reunían a todos en cumpleaños y tardes con amigos

La gallinita ciega sólo necesitaba un pañuelo para tapar los ojos de quien debía localizar al resto guiándose por el oído y el tacto. Y en los cumpleaños era difícil que faltara el juego de las sillas, en el que siempre había un asiento menos que participantes y todos corrían a sentarse en cuanto se detenía la música. El limbo también tuvo su momento. Una barra colocada cada vez más baja obligaba a pasar por debajo inclinándose hacia atrás sin tocarla ni caer al suelo. Y estaba el inevitable piedra, papel o tijera, que servía tanto para jugar como para solucionar rápidamente quién empezaba o a quién le tocaba quedarse.

Mucho más tranquilo era el tres en raya. Un papel, un bolígrafo y nueve casillas eran suficientes para encadenar partidas. Precisamente esa facilidad para improvisar explica por qué muchos de estos juegos consiguieron mantenerse durante generaciones.

Los pequeños tesoros que se llevaban al colegio

Si hubo un fenómeno especialmente ligado a los recreos de los años 90 en España fueron los tazos. Se coleccionaban, intercambiaban y utilizaban en partidas en las que se golpeaba una pila para intentar darles la vuelta. Conseguir determinados modelos podía convertirse en todo un acontecimiento. Mucho más barato era fabricar un comecocos de papel. Bastaba doblar una hoja, escribir números, colores o mensajes en su interior y empezar a hacer preguntas. Cada niño podía inventar sus propias respuestas, así que nunca había dos exactamente iguales.

Con todos estos juegos, seguro que más de uno habrá recordado como era su infancia en los 80 y los 90, pero lo cierto es que hay más que los mencionados como por ejemplo Churro, media manga, mangotero, juego que implicaba saltar encima de los compañeros o amigos, mientras estos formaban una fila a modo de tren, las cuatro esquinas y no olvidamos tampoco, el famoso cubo de rubik.