El imparable negocio del aire acondicionado en España: sólo entre 60 empresas facturan 2.000 millones de euros

En pleno mes de agosto, una gran parte de hogares sobreviven al calor del horno Ibérico gracias al aire acondicionado. Precisamente gracias a este bochorno estival que cada año dura más, 60 empresas de España facturan casi 2.000 millones de euros al año. Es decir, una media de más de 30 millones anuales por compañía.

Según el Observatorio Sectorial DBK de INFORMA, el mercado de equipos de aire acondicionado en España y Portugal alcanzó el año pasado unos ingresos de 2.245 millones de euros por la comercialización de este tipo de aparatos en la península ibérica.

Esto supuso un 6,9% más que en 2024, en un contexto de crecimiento del consumo de los hogares y fuertes episodios de calor en el verano de dicho año. Concretamente, la facturación de este sector en España registró un ascenso del 6,8%, hasta alcanzar los 1.890 millones de euros.

El aumento de las ventas en Portugal, por su parte, fue ligeramente superior (+7,6%), lo que dio como resultado la cifra de 355 millones de euros.

El segmento de equipos domésticos concentra una participación mayoritaria de las ventas en el conjunto del mercado ibérico, suponiendo más de la mitad del total. El segmento comercial reúne algo más de la cuarta parte del mercado, correspondiendo el porcentaje restante a equipos industriales.

Las exportaciones de equipos se disparan

En cuanto al comercio exterior, las exportaciones españolas aumentaron un 25,9% en 2025, mientras que en Portugal crecieron un 4,4%. La balanza comercial del sector presenta saldos negativos en ambos países, cifrándose el déficit en España en 321 millones de euros y en algo más de 230 millones en Portugal.

En este sentido, las previsiones para el cierre de 2026 apuntan a un crecimiento adicional de la demanda, estimándose una variación del valor de las ventas en el conjunto del mercado ibérico de alrededor del 5%.

En 2025 operaban en el sector un centenar de empresas, de las cuales alrededor del 60% se ubicaban en España y el 40% restante en Portugal. La oferta presenta un alto grado de concentración, reuniendo los cinco primeros operadores en 2025 una cuota de mercado.

Crece la necesidad en la empresa

Además de en los domicilios, la instalación de equipos de aire acondicionado en las empresas es cada día más frecuente y necesaria. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) cifra en un 4% la proporción de accidentes de trabajo mortales en España provocados por temperaturas extremas entre 2020 y 2022. El mismo organismo alerta de que la siniestralidad laboral aumenta un 17% durante las olas de calor.

El problema crece y se concentra en el tiempo. En Andalucía, por ejemplo, CCOO estima que en 2025 se registraron 303 muertes en la población general por exceso de temperatura, casi un 90% más que en 2024. Las estadísticas de la Junta de Andalucía recogen 104 accidentes vinculados a estos fenómenos, con un accidente laboral grave y dos fallecidos.

El marco legal es claro y exigente, también puertas adentro. En los espacios interiores, la temperatura debe estar entre 14 y 25 grados en trabajos ligeros y de entre 17 y 27 grados en trabajos sedentarios, con una humedad relativa de entre el 30 y el 70 por ciento.

Los almacenes logísticos, las cocinas industriales, las lavanderías y las naves de producción suman al calor ambiental el que genera la maquinaria y una ventilación a menudo insuficiente, lo que los convierte en hornos durante el verano.

Cuando esos límites se superan de forma sostenida y la empresa no adopta medidas, la infracción se considera grave o muy grave. Las multas por infracción grave van de 2.451 euros a 49.180 euros, y las muy graves pueden alcanzar los 983.736 euros. La presión inspectora se ha disparado: según CCOO de Andalucía, las sanciones por incumplimientos relacionados con el calor pasaron de 175.000 euros en 2021 a 1,4 millones de euros en 2024.