23.676 m² de superficie para cientos de tiendas, supermercados, gimnasios y zona al aire libre: Madrid se prepara para abrir el centro comercial más impresionante

En el sur de Madrid hay zonas que llevan años cambiando sin hacer demasiado ruido. Nuevas infraestructuras, más movimiento comercial y una sensación clara de que algunos barrios están entrando en otra etapa. Puente de Vallecas es uno de esos lugares donde esa transformación empieza a notarse cada vez más y en ese contexto aparece uno de los proyectos que más expectación está generando en los últimos meses.

No se trata de una apertura desde cero, sino de algo más ambicioso: la renovación completa de un espacio ya conocido por los vecinos que ahora busca convertirse en un punto de referencia mucho más amplio. El nuevo Madrid Sur, ubicado junto a la Asamblea de Madrid, encara ya la recta final de sus obras con el objetivo de pasar de ser un centro comercial tradicional a un complejo moderno, abierto y pensado no sólo para comprar, sino también para pasar el día.

Madrid se prepara para abrir el centro comercial más impresionante

El cambio en Madrid Sur se nota sobre todo en el tamaño. Tras la reforma, el centro supera los 23.600 metros cuadrados y triplica el espacio que tenía antes, lo que permite meter muchas más tiendas y reorganizar por completo el recorrido, de hecho, cambia la forma de moverse por dentro ya que deja atrás el formato cerrado de siempre y pasa a combinar zonas interiores con espacios abiertos, algo que hace que el conjunto se sienta más conectado con la calle y menos como un bloque aislado.

A esto se suma una actualización técnica importante y es que se han incorporado paneles solares y nuevos sistemas de climatización más eficientes, pensados tanto para reducir el consumo como para abaratar costes a los propios comercios.

Más del 85 % ya está ocupado antes de abrir

Uno de los datos que mejor explica la magnitud del proyecto es su nivel de ocupación. Antes incluso de terminar las obras, más del 85 % de la superficie comercial ya está arrendada, lo que equivale a más de 20.000 metros cuadrados ocupados.

Esto deja apenas unos 3.600 metros disponibles, una cifra que demuestra el interés de las marcas por posicionarse en esta zona de Madrid. No es habitual que un centro alcance estos niveles antes de abrir, lo que anticipa un arranque con prácticamente todos los locales en funcionamiento. Detrás de este interés hay varios factores: la ubicación, el crecimiento del entorno y un modelo comercial centrado en precios accesibles y alta rotación, adaptado al perfil del distrito.

Tres espacios que marcarán la diferencia

El rediseño del centro se articula en torno a tres zonas principales que buscan ir más allá del concepto clásico de centro comercial. La entrada central será el primer punto de impacto. Contará con una fachada renovada, más abierta y luminosa, acompañada de un mural artístico que dará personalidad al acceso y marcará la diferencia respecto al antiguo edificio.

La Plaza Unión será uno de los espacios clave. Se trata de una zona al aire libre pensada como punto de encuentro, con tiendas, terrazas y elementos artísticos que buscan generar ambiente durante todo el día. Aquí se concentrará buena parte de la vida del complejo. Por último, la terraza mirador, situada en la planta superior, estará enfocada al ocio y la restauración y será un espacio pensado para alargar la visita más allá de las compras, con vistas y un ambiente más relajado.

Qué tiendas habrá en el nuevo Madrid Sur

En cuanto a tiendas, vamos a poder encontrar grandes cadenas con marcas enfocadas a precios competitivos. Entre las aperturas más destacadas está Pepco, que ha elegido este centro para abrir su tienda número 4.000 en Europa, y Terranova, que contará aquí con uno de sus establecimientos más grandes en España. También se suman firmas como Kiabi o Action, muy orientadas al consumo diario y al público familiar, lo que encaja con el tipo de cliente habitual de la zona.

En restauración, el centro incorpora nuevas opciones como McDonald’s con terraza o 100 Montaditos, además de cadenas ya presentes como KFC o Domino’s. A esto se añaden operadores que ya funcionan en el complejo o están confirmados, como Carrefour, Game, Kiwoko, Décimas, INSIDE o el gimnasio Dreamfit.

Dónde está y cómo se llega

El centro comercial está en la Avenida Pablo Neruda, justo enfrente de la Asamblea de Madrid, en Puente de Vallecas. Es una zona bastante transitada y fácil de ubicar, tanto si vas en coche como en transporte público. Una de las ventajas es que tienes la estación de Cercanías Asamblea de Madrid-Entrevías a pocos minutos andando, así que no hace falta complicarse demasiado para llegar desde otros puntos de la ciudad.

Cuándo abre el nuevo Madrid Sur

Si no hay cambios de última hora, las obras terminarán en octubre de 2026 y la apertura se espera para finales de ese mismo año, probablemente ya con casi todos los locales en funcionamiento.