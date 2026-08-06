El PSG reacciona tras su fracaso en el fichaje de Diomande y pagará 50 millones por Akliouche

El PSG no ha tardado en responder a la llegada de Yan Diomande con otro fichaje para su parcela ofensiva. El club parisino anunció de forma oficial que se retiraba de las negociaciones con el futbolista marfileño el pasado 26 de julio. El anuncio por parte del Real Madrid de la incorporación de Yan Diomande este jueves ha coincidido con la llegada a París de Maghnes Akliouche. El internacional francés, que procede del Mónaco, recalará en el PSG a cambio de 50 millones de euros.

El jugador de 24 años llega a ocupar el perfil derecho del ataque del vigente campeón de Europa, la misma posición que cubrirá Yan Diomande en el Real Madrid. De hecho, el PSG inició contactos con el Leipzig para intentar su fichaje, pero acabó dejando paso al club merengue al considerar «desproporcionadas» las pretensiones salariales y la cantidad exigida por el traspaso. Tras abandonar el intento de incorporar a Diomande, el PSG optó por fichar al futbolista del AS Mónaco como recambio de garantías para su ataque.

El conjunto parisino mantiene su tridente titular en ataque, compuesto por Dembélé, Doue y Kvaratskhelia. Sin embargo, adolece de recambios en la parcela ofensiva después de la salida ya confirmada de Gonçalo Ramos y la probable de un Bradley Barcola al que pretende el Liverpool. Con la llegada de Akliouche, Luis Enrique suma una nueva pieza de rotación para su ataque. También ha sonado con fuerza para incorporarse al PSG Ferran Torres. El goleador en la última final mundialista finaliza su contrato con el FC Barcelona el próximo verano, y el club culé está abierto a dejarle salir en este mercado de fichajes para evitar que se marche gratis en 2027.

El PSG sigue sumando talento francés

Por el momento, el PSG ya ha incorporado a Maghnes Akliouche a sus filas. El periodista Fabrizio Romano ha confirmado el fichaje con una fotografía del jugador y su equipo en un avión rumbo a París para firmar su nuevo contrato con el equipo francés. El acuerdo entre el Mónaco y el PSG se cerró la pasada semana en 50 millones de euros por el traspaso del internacional francés.

El ya ex futbolista del conjunto monegasco disputó con Francia el pasado Mundial, pero apenas contó con minutos por la presencia de grandes nombres como Kylian Mbappé, Michael Olise o sus futuros compañeros en el PSG, Desire Doue y Ousmane Dembélé. Las oportunidades no le faltaran con el cuadro parisino, que acostumbra a dar descanso a sus mejores hombres durante buena parte de la temporada por su sobrada superioridad en la Ligue 1. Los fichajes de Digne y Akliouche elevan a siete el número de mundialistas con Francia en la plantilla parisina, aunque la posible salida de Barcola podría reducir esta cifra a seis.