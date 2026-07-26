El contundente mensaje del PSG sobre Diomande tras anunciar que abandona la puja sobre su fichaje

El PSG ha realizado durante la tarde de este domingo un contundente mensaje para anunciar que abandona las negociaciones para fichar a Yan Diomande. El jugador africano, tal y como ya ha informado este periódico, jugará en el Real Madrid a las órdenes de José Mourinho.

«El Paris Saint-Germain ha retirado oficialmente esta noche su interés y ha puesto fin a todas las negociaciones por Yan Diomandé», comenzaba señalando la nota del club parisino para hacer oficial que la carrera por el africano ya es solamente de un único club.

Un comunicado del PSG muy contundente y lleno de dardos: «La cantidad exigida por el traspaso, así como las pretensiones salariales, eran totalmente desproporcionadas y de tal naturaleza que habrían desequilibrado el mercado».

«El PSG no se apartará de sus principios de gestión financiera rigurosa y de equilibrio de la plantilla. Doble campeón de Europa vigente y el club más laureado de los últimos años, el Paris Saint-Germain no se dejará arrastrar por la inflación artificial de los precios ni por las maniobras de ciertos intermediarios. El club continuará, con calma y confianza, su estrategia en el mercado de fichajes», culminó el PSG en este comunicado donde muestra su gran enfado tras perder el pulso contra el Real Madrid.