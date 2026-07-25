El Real Madrid tiene que echar números por Diomandé

Yan Diomandé es un objetivo del Real Madrid para reforzar el ataque. El futbolista costamarfileño ha llamado la atención de varios de los grandes equipos de Europa, entre ellos el nuevo Madrid de José Mourinho. El interés en el futbolista del Leipzig es real y viene de lejos. Tal y como contó Okdiario, los blancos ya estuvieron viéndole en el Costa de Marfil – Ecuador del Mundial.

El Real Madrid tomó notas del costamarfileño durante aquel partido. Las sensaciones fueron bastante buenas, pero no pueden comer ninguna locura. Desde el club blanco trabajan para intentar fichar al costamarfileño, pero son cautos. No son los únicos que están detrás de este joven jugador de apenas 19 años. Liverpool o PSG también estarían interesados. Por eso en el club blanco trabajan con cautela, porque no están dispuestos a entrar en la subasta.

En el Real Madrid no están dispuestos a pagar más de 100 millones de euros por el futbolista. Diomandé ha pegado una subida muy fuerte en el último año después de su gran rendimiento en el Leipzig, donde ha marcado 13 goles y repartido 10 asistencias. En una temporada, su valor de mercado ha pasado de 1,5 millones de euros cuando finalizaba su paso por el Leganés a los 90 millones de euros que vale actualmente.

El Leipzig lo fichó el pasado verano procedente del Leganés por 20 millones de euros y firmó hasta 2030. Pero en el Real Madrid son conscientes de que antes de abordar la operación también tiene que haber salidas. Uno de los nombres que está en la rampa de salida es el de Franco Mastantuono, que llegó el pasado verano al club procedente de River Plate a cambio de 45 millones de euros.

Aunque el argentino no es el único. Se espera que también salga alguno más. El problema es que, tal y como cuentan a este medio, «de aquí nunca se quiere ir nadie». Desde la parcela deportiva del club están trabajando para dar salida antes de fichar jugadores. Diomandé es uno de los nombres marcados en rojo en la agenda, por su juventud y su talento, pero tampoco cometerán ninguna locura. La filosofía del Real Madrid es clara y no la van a modificar por nadie.