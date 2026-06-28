El Mundial llega al territorio Real

El Real Madrid no deja de mirar a Estados Unidos, México y Canadá, donde el torneo de los torneos, la competición más importante del mundo, entra en su fase decisiva. Las eliminatorias comienzan y esta competición entra en lo que podemos definir como «territorio Real Madrid». Porque es ahora cuando se empieza a ver el verdadero nivel de los jugadores, cuando la pelota quema de verdad y los futbolistas tienen que demostrar personalidad. Es en este momento cuando el club blanco empieza a descubrir si algunos de los que están deslumbrando tienen ADN Real Madrid. En concreto, dos nombres destacan por encima del resto: Bouaddi y Diomandé.

OKDIARIO ya desveló que el Real Madrid ha estado presente en este Mundial tanto en los partidos de Marruecos, donde quedaron fascinados con Ayyoub Bouaddi, como en los de Costa de Marfil, donde gustó mucho el atrevimiento, la contundencia y la calidad de Ousmane Diomandé. Ahora seguirán observándoles muy de cerca, aunque sea a miles de kilómetros, porque llega el momento de la verdad.

Bouaddi, de apenas 18 años, está siendo una de las grandes revelaciones del campeonato. El centrocampista del Lille sólo ha disputado dos de los tres encuentros de la fase de grupos, pero le han bastado 180 minutos para llamar la atención de medio mundo. Su estreno frente a Brasil fue espectacular. No le pesó el escenario ni el rival y se adueñó del centro del campo con una naturalidad impropia de un futbolista de su edad. Después volvió a ser titular en el triunfo frente a Escocia, mientras que descansó en la última jornada, en la victoria ante Haití, con Marruecos ya muy encaminado hacia la clasificación.

Los números también respaldan las sensaciones. Bouaddi ha firmado un extraordinario 90% de acierto en el pase, con 116 envíos completados de 128 intentos, sin ver una sola tarjeta y demostrando una madurez táctica que ha sorprendido incluso a los ojeadores más experimentados. Todo apunta a que volverá al once inicial en el cruce de dieciseisavos frente a Holanda, un examen de máxima exigencia que en el Real Madrid seguirán con especial atención.

Diomandé gustó mucho

El otro nombre marcado en rojo es el de Ousmane Diomandé. El central del Sporting de Portugal ha contribuido a que Costa de Marfil haga historia clasificándose por primera vez para las eliminatorias de un Mundial. Aunque sólo ha disputado un encuentro en la fase de grupos, fue precisamente el más importante. Titular en la última jornada, completó los 90 minutos en el triunfo por 2-0 frente a Curazao y firmó una actuación muy seria para mantener la portería a cero.

Diomandé volvió a dejar claro por qué despierta tanto interés en Europa. Seguro en los duelos, dominante por arriba y con una salida de balón impropia de un central de su envergadura, terminó el encuentro con un 94% de precisión en el pase, dos despejes, un disparo bloqueado y, además, sin cometer una sola falta ni recibir ninguna tarjeta. En Valdebebas valoran especialmente esa mezcla de contundencia y serenidad que tanto cuesta encontrar en defensores jóvenes.

Ahora llega el momento que más gusta en el Santiago Bernabéu. El de los partidos sin red, las eliminatorias, donde sólo sobreviven los futbolistas preparados para competir bajo la máxima presión. Y ahí, Bouaddi y Diomandé tendrán una nueva oportunidad para demostrar que están preparados para vestir algún día la camiseta del Real Madrid.