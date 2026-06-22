Alejandro Magno, sobre las personas: «No me importa la descendencia de los ciudadanos o sus orígenes raciales»

Más de 2.300 años después de su muerte, Alejandro Magno sigue siendo recordado como uno de los mayores estrategas militares de la historia. Sin embargo, más allá de sus conquistas, algunas de las ideas que tuvo siguen despertando interés por su sorprendente modernidad. «No me importa la descendencia de los ciudadanos o sus orígenes raciales». Esta es una declaración que refleja la visión tan integradora que trató de aplicar el macedonio en su gran imperio que construyó desde Grecia hasta la India.

Un imperio formado por muchos pueblos

Cuando Alejandro III de Macedonia accedió al trono en el año 336 a.C., heredó un reino pequeño. Apenas trece años después había creado el mayor imperio conocido hasta entonces, extendido desde los Balcanes hasta las puertas de la India. Su dominio incluía macedonios, griegos, egipcios, persas, babilonios, fenicios y numerosos pueblos de Asia Central.

Gobernar un territorio tan diverso obligó a Alejandro Magno a adoptar medidas innovadoras. En lugar de imponer exclusivamente las costumbres macedonias, Alejandro incorporó tradiciones locales y permitió que muchos pueblos conquistados conservaran posiciones de poder dentro de la nueva estructura imperial.

Una apuesta por la integración

Uno de los episodios más conocidos de esta política tuvo lugar en Susa, en la actual Irán, donde promovió matrimonios entre oficiales macedonios y mujeres persas. El propio Alejandro contrajo matrimonio con princesas de origen oriental, buscando simbolizar el vínculo entre diferentes culturas y fortalecer la unión de su imperio.

Muchos historiadores consideran que esta estrategia respondía tanto a motivos políticos como a tener una visión más amplia del gobierno. Alejandro Magno comprendió que un territorio tan extenso no podía mantenerse únicamente mediante la fuerza militar. La integración cultural y la colaboración entre pueblos resultaban esenciales para garantizar la estabilidad del imperio.

Aunque el concepto moderno de raza no existía en la Antigüedad, las palabras de Alejandro se interpretan como una defensa de la capacidad de las personas por encima de su origen étnico o geográfico. Esta idea contrastaba de gran manera con la mentalidad predominante en muchas sociedades antiguas, donde las diferencias entre pueblos solían marcar profundamente tanto las relaciones políticas como sociales.