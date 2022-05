Los agentes de la Policía Nacional no quieren venir a trabajar a Baleares por el elevado precio de la vivienda y la falta de incentivos. El pasado 18 de abril se publicó el listado provisional de movimientos entre plantillas de la Policía Nacional y como cada año los agentes tienen la oportunidad de cambiar de destino pero una vez más ha quedado de manifiesto las reticencias para venir a Baleares donde han quedado vacantes cerca de 200 plazas, según afirma el secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Manuel Pavón.

El SUP advierte de los problemas de seguridad y los problemas de espera en la realización de trámites que esta situación provocará a los ciudadanos de las Islas.

Desde el Sindicato Unificado de Policía aseguran que «las plazas que quedarán vacantes, en su mayoría, serán cubiertas por los nuevos agentes que jurarán su cargo este este mes de mayo, quienes seguramente el año que viene se irán por ser Baleares un sitio poco atractivo para residir».

Desde el SUP destacan su gran lucha al respecto: «Llevamos años solicitando que se dé una solución a este problema, lo hacemos en solitario y en unidad de acción con más sindicatos y asociaciones. Nos hemos reunido para exponer la grave situación con todos los partidos políticos y con el Gobierno de Baleares, pero por el momento todo son buenas intenciones, mejores palabras, pero acción reales que se reflejen en la realidad ninguna».

El SUP ha manifiesta en una nota de prensa lo siguiente: «Queremos trasladar que esta situación puede suponer un perjuicio para la Policía, contando con menores efectivos en las unidades. Como se ve año tras año, nuestros policías se van, los grandes perjudicados de esta situación son los ciudadanos de las Islas Baleares, quienes cuentan con menos patrullas policiales, menos efectivos para investigaciones, deben esperar más tiempo para hacer sus trámites administrativos (DNI, pasaporte, cartas de invitación, TIE, NIE, etcétera) y los turistas sufren colas interminables en los aeropuertos para poder entrar y disfrutar de sus vacaciones»

Finalmente, el Sindicato Unificado de Policía sentencia que «ha llegado la hora de hacer algo, contar con más policías repercute de forma directa en la calidad de vida de todos los ciudadanos y turistas que visitan estas islas». Y se dirige a las autoridades en los siguientes términos: «Si de verdad les importa la situación, actúen».

El portavoz del PP, Toni Costa, se ha referido este lunes al comunicado del SUP y ha recordado que “hace tiempo que el Partido Popular viene avisando de este problema” y ha defendido la necesidad de mejorar la indemnización por residencia para una insularidad digna, como aprobó el PP en el Congreso: “Si no mejoramos este plus, no habrá manera de cubrir las plazas”, ha alertado.