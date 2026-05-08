Turquía se perfila como rival de España para la adjudicación de nuevos modelos del Grupo Renault en sus fábricas tras el conflicto sindical desatado en las plantas de Valladolid y Palencia por el nuevo convenio colectivo. El fabricante automovilístico francés había anunciado que se fabricarían cinco coches nuevos en las plantas españolas, pero la paralización de la inversión abre la puerta a que este desembolso se produzca en la planta que tiene el grupo en Bursa.

Las negociaciones parecen que están totalmente enconadas, tal y como han confirmado fuentes cercanas a la situación, en conversaciones con este diario, pero la finalidad de ambos actores es que se resuelva la situación de tensión y lleguen las nuevas inversiones a Valladolid y Palencia. Lo cierto es que, por el momento, la dirección ha comunicado que suspende la adjudicación de vehículos para España y ha advertido de la variación de las previsiones para las factorías, ya que se producirían bajadas de producción y empleo sin modelos eléctricos.

Convenio colectivo

Renault había presentado a primera hora una propuesta en la que mejoraba levemente algunos aspectos del bloque salarial, como la paga única anual para los próximos tres años, de manera que ofrecía una subida de IPC más un punto adicional y una paga única de 400 euros, la misma que en 2027 con un incremento ligado al IPC, mientras que en el último año de vigencia del convenio ofrecía una subida equivalente a la inflación y otros 200 euros brutos.

Además, contemplaba otras mejoras como elevar la contratación de indefinidos de 100 a 300 empleados o incrementar la hora extra el 15 por ciento y limitar el máximo de sábados por año a 14 por turno. Sin embargo, ante la negativa de los sindicatos, ha anunciado la suspensión de la adjudicación de vehículos; ya ha realizado una nueva propuesta a la baja para un convenio a tres años con subidas anuales únicamente del IPC y una eliminación de la prima de contribución.

En la última propuesta presentada en esta reunión, la empresa también planteaba la reformulación de la prima de resultados, con un mínimo de 120 puntos, la creación de una nueva prima de contribución colectiva que aseguraba al menos 335 euros para 2026, 50 para el 2027 y otros tantos para el siguiente ejercicio, además del incremento del precio de las horas extraordinarias, según han informado a Europa Press fuentes de la empresa.

Otras opciones para Renault más allá de España

Con esta situación, las grandes beneficiadas son las plantas del grupo automovilístico con el coste de producción más bajo: Turquía, Marruecos y Rumanía. Ubicaciones que se han consolidado en los últimos años como algunos de los principales polos industriales de Renault fuera de Francia por por su combinación de menores costes laborales, elevada capacidad productiva, ventajas logísticas y fuerte orientación exportadora.

En esta lista, la mejor posicionada sería Turquía, ya que está especializada en vehículos compactos para Europa y en la que se producen modelos como el Renault Clio y el Renault Megane Sedan.

Aunque en Rumanía, Renault concentra buena parte de su producción a través de Dacia, con la planta de Mioveni como uno de los centros industriales más rentables del grupo. Allí se ensamblan modelos de gran éxito comercial como el Dacia Duster, el Dacia Sandero y el Dacia Jogger, además de motores y componentes para distintos mercados europeos.

Otra de las opciones más allá de España es Marruecos, que se ha convertido en uno de los grandes centros de producción y exportación del fabricante gracias a las plantas de Tánger y Casablanca, instalaciones en las que se producen modelos como el Dacia Sandero, el Dacia Logan, el Dacia Jogger y el Renault Express.