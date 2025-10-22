El motivo por el que todo el mundo en Estados Unidos está envolviendo las llaves del coche en papel aluminio

En los últimos años, el mundo del automóvil ha cambiado de forma drástica: los motores son más eficientes, contamos con pantallas digitales y asistentes de conducción… Asimismo, la forma en que abrimos y arrancamos el coche es muy diferente a hace apenas unos años. Los «sistemas sin llave» nos hacen la vida mucho más cómoda pero, al mismo tiempo, han abierto la puerta a nuevas técnicas de robo. Por eso, en países como Estados Unidos, cada vez más conductores recurren a un truco tan sencillo como efectivo: envolver las llaves del coche con papel de aluminio.

Uno de los métodos más utilizado por los ladrones se conoce como «relay attack». El modus operandi es el siguiente: los «sistemas de llave» generan una señal de radio entre la llave y el coche, la cual captan los delincuentes con un dispositivo diseñado para tal fin. Luego, la retransmiten frente al coche para que éste se abra y arranque. Con este método, pueden llevar a cabo un robo en cuestión de segundos, sin necesidad de forzar la puerta ni de puentear el turismo para arrancarlo.

Envolver las llaves del coche en papel de aluminio: el truco más viral

#llavescoche #antirrobo #papelaluminio #mandocoche #tipsconductores #seguridadvial #trafico #autoescuelas ♬ Flawless Downturn – DJ BAI @autoescuelablay La gente que envuelve las llaves de su coche como si fuera un bocata de tortilla lo hace por una razón. ¿La sabes? 👇 🔑 El llavero utiliza una señal electrónica 🔊 y en los modelos más nuevos ni siquiera se requiere que se pulse un botón: sólo tienes que acercarte a tu coche 🚘 y las puertas se desbloquearán automáticamente. En algunos casos, incluso el motor puede arrancarse automáticamente. Esta señal electrónica 🔊🔊🔊 puede ser interceptada por los amigos de lo ajeno y tú quedarte sin coche en un abrir y cerrar de ojos 👀 En el interior de tu llavero hay un pequeño chip informático. Este chip está programado con un código único que envía al sistema de seguridad de tu coche. El coche también tiene un chip que utiliza el mismo algoritmo para generar los códigos. En pocas palabras, si los códigos coinciden, el coche se abre. 🔓 ➡️ Los fabricantes de automóviles han descubierto que esta tecnología de chip tiene fallos de programación, y los hackers habilidosos pueden utilizar esta vulnerabilidad para desbloquear los vehículos. 🚘🚘🚘 Un ladrón experto podría sentarse en una calle y recoger las señales inalámbricas mientras los propietarios de los coches entran y salen de ellos. Así, podría robar muchos coches. ‼️ Los llaveros siempre activos presentan un grave punto débil en la seguridad de tu coche. Mientras tus llaves estén al alcance, cualquiera puede abrir el coche y el sistema pensará que eres tú. Por eso, los modelos más nuevos no se abren hasta que el llavero está a menos de 30 cm. ¿CÓMO EVITAR QUE PUEDAN ABRIR TU COCHE? 🚙🚗 Envuelve el llavero en papel de aluminio. El objetivo es bloquear las ondas que emite la llave. Por ello, se utiliza el aluminio, ya que gracias a sus propiedades genera una barrera que evita su copia. ‼️ Ahora bien, no es efectivo al cien por cien y dificulta su uso diario (cada vez que vayamos a utilizarla hay que sacarlas del papel). Además, si no se hace correctamente podemos, incluso, cargarnos el sistema de apertura del coche. 🗯️ ¿Lo habías escuchado alguna vez? #trucos

La razón por la que envolver las llaves en papel de aluminio es efectivo tiene que ver con física elemental: el aluminio es un conductor eléctrico, y cuando se envuelve alrededor de un objeto forma una jaula de Faraday improvisada. Ese recubrimiento interfiere con las ondas electromagnéticas y evita que las señales de la llave salgan con suficiente fuerza como para ser captadas.

Ahora bien, los expertos en seguridad recomiendan distinguir entre reducir la señal y bloquearla por completo. El éxito del papel de aluminio depende de varios factores: la calidad del material, el número de capas, del diseño de la llave y de cómo queda envuelta (debe cubrirla por completo, sin huecos) y del diseño concreto del propio llavero y del coche. Algunas pruebas publicadas por medios y laboratorios indican que una simple capa puede atenuar la señal, mientras que varias capas acercan el resultado al de una funda o bolsa diseñada específicamente para bloquear señales.

Si decides probar probar este truco, toma nota de los pasos a seguir:

Envuelve completamente las llaves del coche con varias capas de papel de aluminio, procurando que no queden huecos. Ve hasta el coche con las llaves en el bolso o en el bolsillo y comprueba si se abre: si no lo hace, ¡funciona! Repite la prueba desde distintos ángulos. Si el coche se abrre, prueba con más capas o valora una funda Faraday homologada. Los expertos recomiendan hacer esta verificación cada cierto tiempo porque el papel puede rasgarse o perder sus propiedades.

Finalmente, cabe señalar que en redes circulan trucos que no sólo no funcionan, sino que además pueden dañar las llaves: meterlas llavero en el microondas, en la nevera o someterlo a altas temperaturas puede estropear la batería y la electrónica.