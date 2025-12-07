Lepas ya negocia con inversores para iniciar su desembarco en el mercado español con 50 concesionarios. El fabricante automovilístico del Grupo Chery comenzará a comercializar sus modelos antes de la la llegada del verano, entre los meses de mayo y junio, en instalaciones diferenciadas a las de otras marcas que ya cuentan con presencia en España, como es el caso de Omoda, Jaecoo y Ebro.

Así lo han explicado fuentes de la compañía, en conversaciones con este diario, que han señalado que España será el primer país de Europa en el que se empiece a vender la marca, pero la firma china ya estudia su expansión a otros países del Viejo Continente para 2026. Una estrategia que copia la aplicada por Omoda, Jaecoo y Ebro que entraron en Europa por el mercado español.

Respecto a la gama, Lepas L8 será el primer coche que comercializará la firma en España, a los que se sumarán el L6 y el L4 entre los meses de septiembre y noviembre. Todos ellos modelos del segmento SUV, aunque la compañía ha confirmado a este diario que prevé introducir en el mercado otro tipo de siluetas que no ha especificado.

Modelos que ya se producen en China en el centro de producción del Grupo Chery en Wuhu (China), estas instalaciones están a la vanguardia de la industria por su grado de automatización, gestión digital y control de calidad inteligente. Por el momento, se desconoce si estos modelos serán compañeros de fábrica de los Ebro que se ensamblan en Barcelona, aunque la firma tiene la vocación de fabricar de forma local en Europa, al igual que sucede con Omoda y Jaecoo.

«Nuestra estrategia de globalización sigue el principio de ‘in, for, be’, que guía nuestro compromiso con la producción localizada y la integración en las comunidades a las que servimos. Un ejemplo destacado es nuestra presencia industrial actual en Europa, con la planta española de Ebro en Barcelona. A través de operaciones localizadas, buscamos no sólo ofrecer productos que respondan a las necesidades de la región, sino también contribuir positivamente a las economías y sociedades locales -generando oportunidades y apoyando el desarrollo sostenible en los lugares donde operamos-«, han explicado las citadas fuentes.

Lepas busca concesionarios

A unos seis meses de su desembarco en el mercado español, Lepas se encuentra en negociaciones con inversores para la implantación de su red de concesionarios. El fabricante automovilístico calcula que serán unas 50 instalaciones las que comercializarán la marca en su primer año de vida en España y no descarta incrementar el número en los próximos años, dependiendo de la respuesta de los consumidores.

La marca utilizará la red de concesionarios que ya tiene el grupo, que cerrará el año con 100 instalaciones, para la venta de los nuevos modelos de las citadas marcas, pero con espacios totalmente diferenciados. Unas instalaciones en las que Lepas busca ofrecer una experiencia de alto nivel a sus clientes, ya que la marca se encuadra en el segmento premium accesible. «Queremos mostrar espacios bonitos y cuidados en nuestros concesionarios, para ofrecer una experiencia elevada», explican.