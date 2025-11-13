El nuevo Lepas L8 combina diseño vanguardista, confort premium y tecnología inteligente para satisfacer las aspiraciones de los usuarios que buscan un estilo de vida sofisticado y sostenible. Se trata del modelo con el que aterrizará el fabricante automovilístico chino del Grupo Chery en España en el segundo trimestre del año, al que está previsto que se sume también el L6 y el L4.

No obstante, esta no será la única marca china que desembarque en el mercado español en 2026, también está previsto que inicien su comercialización GWM, Denza o Changan.

Una marca nueva que, inspirada en la agilidad y las curvas naturales del leopardo, combina líneas dinámicas y proporciones armoniosas que reflejan potencia y refinamiento. El Lepas L8 plasma esta filosofía con una silueta ágil y fluida, faros delanteros tipo «pupila vertical» inspirados en la mirada precisa de un leopardo y luces diurnas en forma de V que definen su ADN visual distintivo. En la parte trasera, las luces horizontales de tipo continuo amplían la percepción visual y evocan la huella elegante de un salto felino.

El interior del Lepas L8 ofrece una experiencia inmersiva que combina lujo, confort y conectividad inspirado en paisajes naturales y texturas orgánicas. La gran pantalla vertical unida a la consola central está inspirada en las cascadas naturales, las tonalidades interiores reflejan colores naturales de bosques, desiertos y glaciares, y los materiales tienen una textura cálida y natural. La iluminación ambiental y los detalles inspirados en piedras pulidas y efectos de agua refuerzan la armonía entre naturaleza y tecnología.

El amplio y versátil interior está diseñado para adaptarse a múltiples escenarios de viaje, ofreciendo una generosa habitabilidad y capacidad para equipaje, ideal para escapadas familiares o aventuras cotidianas. El diseño ergonómico, los materiales premium y la disposición tipo lounge permiten múltiples configuraciones, transformando la cabina en un lugar ideal para el descanso o la convivencia familiar. Los asientos con masaje y ventilación, las bandejas plegables y el sistema de sonido de alta fidelidad crean un entorno de bienestar y relajación.

Este modelo ofrece una cabina inteligente, impulsada por el chip 8155, con una experiencia de usuario fluida, conectividad avanzada e interacción por voz. Además, este modelo incorpora asistente de aparcamiento automático (APA), aparcamiento remoto (RPA) y más de 20 funciones ADAS, que elevan la experiencia de conducción a un nuevo nivel de seguridad y confort.

Lepas L8: un SUV premium

El Lepas L8 se ha desarrollado sobre la arquitectura QPower de Chery Group, compatible con motores de combustión, híbridos enchufables y totalmente eléctricos. Aún esta por definir con que tecnología aterriza el fabricante automovilístico chino en el mercado español.

Lepas se beneficia de la sólida capacidad global en I+D (con ocho centros internacionales), ventas y cadena de suministro del Grupo Chery, que ya está presente en 9 regiones y 44 países del mundo, cuenta con 17,4 millones usuarios y ha superado los 5 millones de exportaciones acumuladas de vehículos, convirtiéndose en la primera marca china en alcanzar este hito.