El éxito de ventas de las marcas de coches procedentes de China en España abre el apetito de nuevos inversores. Great Wall Motor (GWM), Changan, Exlantis y Lepas comenzarán a comercializar sus modelos en el mercado español a partir de 2026. Un total de cuatro fabricantes automovilísticos chinos desembarcarán en Europa a pesar de los aranceles que impone Bruselas al envío de coches chinos 100% eléctricos, la desaceleración de la demanda en el Viejo Continente y las dudas con las políticas regulatorias de la Comisión Europa (CE). Un contexto que parece no afectar a China tras el boom de BYD, MG y Omoda en el mercado español.

La última en confirmar su desembarco ha sido GWM, que, tras comenzar su andadura en Europa con la intención de comprar la antigua fábrica de Nissan en Barcelona y desertar sus planes de expansión por la incertidumbre en las condiciones del mercado europeo, ahora el gigante chino busca iniciar su comercialización de coches en los distintos mercados del Viejo Continente con un nuevo plan estratégico.

GWM abrirá filiales nacionales de venta gestionadas directamente por la compañía en los principales mercados por volumen, como es el caso de España e Italia. Estas serán sus primeras sociedades comerciales propias en Europa, ya que hasta la fecha la compañía cuenta con operaciones de ventas y servicios a través de sus distribuidores en Alemania, Reino Unido, Suecia, Bulgaria y otros mercados europeos.

En los mercados más pequeños, GWM seguirá optando por un modelo de cooperación con importadores independientes, que reforzarán la presencia de la marca en cada país y asumirán todas las funciones relacionadas con las ventas y el servicio.

Haciendo honor a sus 35 años de trayectoria como fabricante líder de SUV y tecnología 4×4 en China, la mayoría de los nuevos modelos serán SUV de diferentes tamaños y categorías. Además, GWM presentará una familia completamente nueva de turismos compactos urbanos con diferentes tipos de carrocería dentro de la línea de productos GWM ORA.

Para triunfar en el saturado y diversificado mercado automovilístico europeo, la nueva gama de productos de GWM ofrecerá a los clientes una amplia selección de sistemas de propulsión, que incluyen motores de combustión interna a precios asequibles, híbridos económicos, híbridos enchufables de largo alcance y vehículos eléctricos de batería con cero emisiones. Esto es, la marca no sólo aterrizará en España con coches 100% eléctricos.

China inunda de coches España

GWM no será la única marca de coches china en llegar a España con la entrada del nuevo año, también aterrizarán Exlantis y Lepas, dos firmas del Grupo Chery. El gigante chino de la automoción prevé lanzar las nuevas marcas en el segundo cuatrimestre del año, por lo que antes de verano podríamos conocerlas. Ambas marcas utilizarán la red de concesionarios que ya tiene el grupo, que cerrará el año con 100 instalaciones, para la venta de los nuevos modelos de las citadas marcas.

Un desembarco al que el grupo automovilístico no descarta sumar más marcas en los próximos años, como es el caso de iCar o Luxeed, que podrían iniciar su comercialización en el mercado español en 2027.

Exlantis se trata de una marca 100% eléctrica que busca hacer la competencia a Tesla con modelos de altas autonomías y diseños elegantes, característica que hace que se convierta también en competidor directo de la china BYD. Todo lo contrario sucede con Lepas, una marca de volumen similar a sus hermanas Ebro, Omoda y Jaecoo.