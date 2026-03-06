Qué países tienen misiones a la Luna en 2026 y cuáles son sus objetivos

La Luna vuelve a estar de moda. A lo largo de este año 2026 hay muchos proyectos para visitar nuestro satélite. Durante muchos años ha habido muchas misiones. Pero esta vez la historia es diferente a la carrera espacial del siglo XX. Ahora no compiten solo dos países. Participan muchas agencias espaciales y también empresas privadas. El objetivo ya no es solo plantar una bandera, sino investigar, probar tecnología y pensar en bases humanas a largo plazo.

Si quieres entender qué países están implicados y qué pretenden hacer en la Luna, esta guía lo explica de forma sencilla.

Estados Unidos: volver a la Luna con el programa Artemis

El programa Artemis de es uno de los grandes proyectos. El proyecto es bastante grande y se divide en varias misiones. Algunas sirven para probar cohetes y naves, mientras que otras están pensadas para volver a aterrizar en la superficie lunar.

Artemis II: el gran paso previsto para 2026

La misión Artemis II está en marcha en 2026. En este viaje cuatro astronautas tripularán la nave Orión para rodear la Luna.

La misión tiene varios objetivos importantes:

Probar que la nave Orion funciona bien con tripulación.

Comprobar sistemas de seguridad y soporte vital.

Ensayar el viaje hacia la Luna antes de futuros aterrizajes.

Preparar las siguientes misiones del programa Artemis.

La idea es que, después de estas pruebas, los astronautas puedan volver a pisar la superficie lunar en misiones posteriores.

China: exploración científica con la misión Chang’e 7

China y sus misiones llamadas Chang’e, también tienen como objetivo la Luna. El gigante chino ha planificado sondas y rovers a la Luna, en sus programas espaciales.

Chang’e 7 en 2026

Para 2026 está prevista Chang’e 7, una misión robótica bastante compleja. No será solo una nave: incluirá varios elementos que trabajarán juntos.

La misión contará con:

Un orbitador que estudiará la Luna desde el espacio.

Un módulo de aterrizaje que bajará a la superficie.

Un pequeño rover para moverse por el terreno.

Un robot especial capaz de explorar zonas difíciles.

La zona elegida es el polo sur lunar, un lugar muy interesante para los científicos.

Qué quiere investigar China

Los objetivos de Chang’e 7 son principalmente científicos. Entre ellos están:

Buscar hielo de agua en cráteres muy fríos.

Estudiar el terreno lunar.

Analizar la radiación y el entorno espacial.

Preparar el camino para futuras bases en la Luna.

Muchos expertos creen que el polo sur podría tener recursos útiles para futuras misiones humanas.

Europa: colaboración con NASA y tecnología clave

Europa tiene misiones lunares también a través de la Agencia Espacial Europea (ESA). En lugar de enviar misiones completamente independientes, Europa contribuye con tecnología muy importante para el programa Artemis.

El módulo europeo de la nave Orion

Uno de los aportes más importantes de Europa es el European Service Module, una parte fundamental de la nave Orion. Este módulo proporciona energía, aire, agua y propulsión durante el viaje.

Qué busca Europa en la exploración lunar. Europa tiene varios objetivos claros:

Participar en misiones humanas internacionales.

Desarrollar nuevas tecnologías espaciales.

Colaborar en la futura estación lunar Gateway.

Asegurar oportunidades para astronautas europeos.

Además, muchos instrumentos científicos utilizados en misiones lunares han sido desarrollados por universidades y centros de investigación europeos.

El rover presurizado lunar

Japón está desarrollando un rover especial en colaboración con la empresa Toyota. No es un simple robot como los que vemos en Marte. Este vehículo podría transportar astronautas en su interior.

Eso significa que los astronautas podrían recorrer grandes zonas de la Luna sin tener que volver constantemente a su base.

Para qué serviría este vehículo

El rover permitiría:

Explorar zonas más lejanas de la superficie lunar.

Transportar herramientas y equipos científicos.

Permitir misiones de exploración más largas.

Facilitar futuras bases lunares.

Este tipo de tecnología será muy útil si algún día se establecen colonias humanas en la Luna.

India: una potencia espacial emergente

Otro país que está ganando protagonismo en el espacio es India. Aunque en 2026 no hay un gran alunizaje confirmado, India sigue trabajando en nuevas tecnologías relacionadas con la Luna.

Sus objetivos incluyen:

Mejorar sistemas de aterrizaje automático.

Estudiar el suelo lunar y sus minerales.

Investigar posibles reservas de agua.

Preparar misiones más complejas en el futuro.

India quiere consolidarse como una de las principales potencias espaciales del mundo.

Por qué todos quieren ir al polo sur lunar

Si te fijas, muchas misiones futuras apuntan al mismo lugar: el polo sur de la Luna. Esto no es casualidad. Esa región podría tener recursos muy valiosos.

Los científicos creen que algunos cráteres del polo sur permanecen en sombra permanente y podrían contener hielo de agua.

Ese hielo sería extremadamente útil porque podría utilizarse para:

producir agua potable

generar oxígeno

fabricar combustible para cohetes

En otras palabras, la Luna podría convertirse en una especie de estación de servicio espacial.

Qué puede pasar después de 2026

Las misiones de 2026 son solo el comienzo de una nueva etapa. En los años siguientes podrían ocurrir cosas muy interesantes.

Entre los planes que se están estudiando están:

Bases científicas permanentes en la Luna.

Minería de recursos lunares.

Estaciones espaciales alrededor del satélite.

Misiones hacia Marte usando la Luna como punto de partida.

La luna sigue siendo objetivo.

