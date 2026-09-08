Aviso urgente por tormentas y lluvias mañana a partir de esta hora en España: se esperan más de 50 l/m2

Se acerca un notable cambio en el tiempo que traerá un bajón de las temperaturas generalizado, con lluvias fuertes y tormentas en las próximas horas en varias comunidades españolas. Un frente frío se aproxima y cruzará la península y, debido a la convergencia de vientos en superficie y un mar Mediterráneo con récord de temperaturas, las precipitaciones volverán mañana en el este y Baleares.

Esta situación no es algo nuevo en esta zona, ya que se trata de una situación que se repite cada año a principios de otoño. Esta vez, el Mediterráneo contribuirá echando más leña al fuego, dando pie a lluvias intensas y fenómenos adversos el miércoles. Por el momento, la AEMET ha activado avisos naranjas en el Prepirineo de Barcelona, Pirineo de Gerona y litoral norte de Alicante por precipitaciones de más de 40 l/m² por hora. No se descartan cambios en avisos amarillos en otros sectores cercanos.

Las tormentas más intensas, en Cataluña

En la tarde de este martes ya habrá varios aguaceros tormentosos en la comunidad catalana, sirviendo de entrante para lo que ocurrirá mañana. Durante la mañana del miércoles, la convergencia de diversos vientos en comarcas catalanas hará que las tormentas caigan con rapidez en las zonas mencionadas, además de en puntos de Tarragona y algunas depresiones prelitorales, dejando acumulaciones de hasta 50 l/m² en cuestión de minutos.

Especial atención habrá que prestar en ramblas y barrancos, ya que existe un alto riesgo de inundaciones súbitas debido a la intensidad de las lluvias. La posibilidad de granizo gana enteros con el paso de las horas, además de fuertes vientos. No sería de extrañar la aparición de mangas marinas pegadas a la costa dadas las condiciones favorables para ello. Las previsiones muestran que podrían formarse sistemas convectivos en el mar entre Baleares y Cataluña.

La inestabilidad seguirá hacia el este peninsular y Baleares

Los núcleos que se generen precisamente en el mar impactarán en Baleares a lo largo de la tarde del miércoles, con Mallorca y Menorca como las principales zonas con riesgo de inundación. Se prevén chubascos locales, vendavales y granizadas en estas zonas. También habrá que estar pendiente de posibles crecidas descontroladas en los barrancos.

La Comunidad Valenciana tampoco se librará de las influencias de las lluvias, especialmente en el sur del golfo de Valencia. Todo hace indicar que se pueden sobrepasar los 50 l/m² en cuestión de horas, aunque de manera más irregular que en las comunidades vecinas. Los aguaceros se trasladarán con fuerza a Teruel, este y sureste de Castilla-La Mancha, Murcia y la zona este de Andalucía.

Durante la jornada del jueves, el tiempo se estabilizará a lo largo del día, que dará paso a una calma generalizada prácticamente total en toda España y con temperaturas que volverán a subir, pero sin alcanzar los picos históricos de calor de lo que llevamos de septiembre. Para el fin de semana, la posibilidad de que vuelva el mal tiempo es contemplada.