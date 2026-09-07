Las cabañuelas de Jorge Rey y la AEMET coinciden: se avecina un cambio drástico en el tiempo con «posibilidad de precipitaciones y tormentas»

España afronta el comienzo de septiembre con temperaturas extraordinariamente elevadas, después de alcanzar valores cercanos a los 43 grados en algunos puntos. Sin embargo, el escenario meteorológico comenzará a cambiar durante los próximos días. Jorge Rey sitúa alrededor del miércoles 9 de septiembre uno de los principales giros del tiempo, mientras que la AEMET también contempla un aumento de la inestabilidad y un descenso de las temperaturas en distintas zonas del país.

El calor tiene los días contados

El inicio de septiembre está dejando un ambiente más propio del pleno verano que del final de la estación. La AEMET ha registrado y previsto temperaturas muy elevadas en amplias zonas, con valores que han superado los 40 grados en diferentes puntos de la península. Este episodio está relacionado con la presencia de una masa de aire cálido que mantiene los termómetros en niveles excepcionalmente altos para estas fechas.

Jorge Rey también señala este episodio de calor como el preludio de un cambio. Según la previsión que ha difundido, el giro comenzaría a hacerse más evidente durante la próxima semana, especialmente en el norte. Su pronóstico apunta a un aumento de la nubosidad, más viento, precipitaciones y un descenso de las temperaturas alrededor del 9 de septiembre, aunque el propio joven explica que no supondría todavía la llegada definitiva del frío a España.

Más lluvias y tormentas

La evolución atmosférica prevista por la AEMET también contempla episodios de inestabilidad. Ya durante los primeros días de septiembre se han producido chubascos y tormentas en el noroeste, con posibilidad de fenómenos localmente fuertes en Galicia, Asturias y el noroeste de Castilla y León. La llegada de una DANA por el oeste ha contribuido a incrementar la inestabilidad en determinadas zonas.

Para los próximos días, no obstante, conviene diferenciar entre un episodio puntual y un cambio definitivo de estación. La predicción oficial no indica que España vaya a entrar de repente en un periodo frío generalizado. De hecho, la AEMET mantiene para septiembre, octubre y noviembre una alta probabilidad de temperaturas superiores a lo normal en toda España, aunque eso no impide que puedan producirse descensos térmicos y episodios de lluvia.

Qué dicen las cabañuelas

Las cabañuelas son un método tradicional utilizado para intentar anticipar el comportamiento meteorológico a largo plazo mediante la observación de determinados días del año. Jorge Rey ha popularizado este sistema entre el público español y continúa utilizándolo para realizar sus pronósticos a través de vídeos en las redes sociales. Sin embargo, estas predicciones no cuentan con respaldo científico y no pueden equipararse a los modelos meteorológicos empleados por organismos como la AEMET.

En este caso, la coincidencia está principalmente en el escenario general, ya que tanto Jorge Rey como las previsiones meteorológicas apuntan a que después del episodio de calor llegará una fase más inestable, con mayor presencia de nubosidad, viento, lluvias y tormentas en algunas zonas.