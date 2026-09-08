El tiempo da un vuelco en Baleares: alerta naranja por lluvias, tormentas y fuertes rachas de viento

Baleares afronta este miércoles una jornada de meteorología adversa después de que el Centro de Coordinación de Emergencias 112 haya activado la alerta naranja en todo el archipiélago ante la previsión de fuertes lluvias y tormentas. Las autoridades advierten de una situación especialmente complicada, con la posibilidad de que el tiempo cambie de forma repentina a lo largo del día.

La decisión se ha adoptado este martes durante la reunión del Comité Técnico Asesor (CTA) del Plan Meteobal, celebrada ante la llegada de diferentes fenómenos meteorológicos adversos que afectarán a las islas durante las próximas horas.

El episodio no estará limitado únicamente a las precipitaciones. También se ha activado la alerta amarilla por fenómenos costeros en todas las Baleares, mientras que Mallorca y Menorca estarán igualmente bajo aviso por fuertes rachas de viento. En el caso de Menorca, además, existe riesgo de rissaga.

El director del Centro de Coordinación de Emergencias, Eduardo Parga, ha advertido de que se presenta «un día complicado», ya que se espera la presencia de prácticamente todos los fenómenos adversos contemplados por el Plan Meteobal: lluvias, tormentas, viento, fenómenos costeros y la posibilidad de rissaga en Menorca.

Uno de los aspectos que más preocupa a Emergencias es la posibilidad de que el cambio de tiempo se produzca de forma repentina. La jornada puede comenzar con cielos despejados o con condiciones relativamente tranquilas, pero la situación podría empeorar rápidamente, especialmente a partir del mediodía. «Que no se confíen», ha reclamado Parga, quien ha insistido en la necesidad de extremar la precaución ante una jornada en la que las tormentas y las fuertes rachas de viento podrían generar problemas tanto en tierra como en el mar.

⚠️ Actualización de las alertas por meteorología adversa ⛈️☔️🌊🌬️ 🟠 Activada la alerta naranja (IG-1 del Plan Meteobal) por tormentas ⛈️ y lluvias ☔️ en todas las Illes Balears. 🟡 Activada la alerta amarilla (IG-0 del Plan Meteobal) por fenómenos costeros 🌊 en todas las… pic.twitter.com/rPJvjvD6xp — Emergències 112 Illes Balears (@Emergencies_112) September 8, 2026

La llegada de precipitaciones intensas puede complicar la circulación en diferentes puntos del archipiélago, especialmente si se producen acumulaciones de agua en las carreteras. A esto se suma el riesgo asociado a las rachas de viento, que pueden afectar a los desplazamientos y a las actividades al aire libre.

La situación también será especialmente relevante en las zonas costeras. La activación de la alerta amarilla por fenómenos costeros en Baleares refleja el empeoramiento previsto de las condiciones marítimas, mientras que en Menorca se mantiene además la vigilancia ante una posible rissaga.

Desde el 112 han pedido a la ciudadanía que mantenga la atención durante toda la jornada y que no interprete el posible buen tiempo de las primeras horas como una señal de que el episodio meteorológico no llegará a afectar a las islas.

La previsión apunta a un miércoles complicado en Baleares, con una combinación de lluvias intensas, tormentas, viento fuerte y mala mar que obligará a extremar las precauciones. Las autoridades realizarán diferentes reuniones de seguimiento para analizar la evolución de la situación y valorar las medidas que puedan ser necesarias.

El cambio será especialmente significativo para quienes tengan previsto desplazarse, realizar actividades al aire libre o salir al mar. Ante la posibilidad de cambios bruscos en la meteorología, Emergencias insiste en la importancia de mantenerse informado y actuar con prudencia.

Así, Baleares entra en alerta naranja este miércoles ante un episodio que puede dejar fuertes precipitaciones y tormentas en buena parte del archipiélago. La recomendación de las autoridades es clara: máxima precaución y nada de confiarse ante un comienzo de jornada que podría ser mucho más tranquilo de lo que finalmente termine siendo el día.