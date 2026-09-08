Suspenden las clases y la actividad sanitaria en varias comarcas de Barcelona y Tarragona este miércoles por lluvias intensas

El Govern de la Generalitat ha suspendido las clases en los centros de primaria, secundaria y universidades de las comarcas del Bajo Llobregat, Garraf, Vallés Occidental, El Alto Panedés (Barcelona) y El Bajo Panedés (Tarragona) este miércoles por la previsión de lluvias intensas durante toda la jornada.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa la consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, acompañada del jefe de predicción del Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat), Santi Segalà, y de la subdirectora de Protección Civil, Imma Solé.

El Govern prevé enviar un mensaje Es-Alert a lo largo de la tarde de este martes a la ciudadanía de estas cinco comarcas para informar de dicha decisión, que también contempla la suspensión actividades deportivas al aire libre, la actividad sanitaria no urgente y la restricción de movilidad excepto causas de fuerza mayor o de los servicios esenciales.

Según ha informado Meteocat, «el paso de un frente nos dejará aguaceros torrenciales, tormentas violentas», fuertes rachas de viento y fenómenos costeros en gran parte de Cataluña. Por su parte, la AEMET ha decretado la alerta naranja en parte de Barcelona y Tarragona por lluvias que podrían acumular hasta 100 litros por metro cuadrado en sólo 3 o 4 horas.

En este sentido, Núria Parlon ha señalado que las tormentas más fuertes se producirán este miércoles entre «las 07:00 y las 17:00 horas».