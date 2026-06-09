Cambio brusco del tiempo: la AEMET alerta de tormentas en Cataluña y una bajada de 6 grados en el norte

La AEMET ha lanzado una importante alerta con tormentas en Cataluña y una bajada de 6 grados en el norte, este cambio de brusco de tiempo puede causar estragos. Será mejor que nos empecemos a preparar para vivir una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. En estas jornadas en las que realmente cada detalle cuenta, nada mejor que empezar a pensar en determinadas situaciones que pueden ser las que nos afectarán de lleno. Es hora de conocer en primera persona determinados cambios que podrían acabar siendo los que nos marcarán de cerca.

El tiempo juega un papel importante que podría acabar de convertirse en la antesala de algo más. Con ciertas novedades que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno. En unos días en los que realmente podremos empezar a descubrir la esencia de estos cambios que vemos en un tiempo que puede sorprendernos en muchos aspectos. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de conectar de nuevo con unas alertas que llegarán sin avisar y que pueden acabar siendo las que nos darán una excusa para sacar la chaqueta.

Llega un cambio brusco en el tiempo

El tiempo puede dar un importante cambio que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar, son tiempos de conocer en primera persona lo que puede pasar en breve. Estos días en los que pensábamos que el tiempo se acabaría convirtiendo en más estable de lo que imaginaríamos.

Es hora de apostar claramente por una serie de detalles que quizás hasta el momento no sabíamos. Este tipo de elementos que llegan sin avisar y que pueden acabar siendo los que nos darán un plus de buenas sensaciones. Es hora de saber qué es lo que podemos hacer para hacer planes en estos días que hasta la fecha desconocíamos.

Este cambio de tiempo puede acabar siendo el que se adaptará a unas necesidades que quizás nadie hubiera imaginado hasta ahora. Cuando después de un mes de mayo en el que las altas temperaturas han sido un problema, lo que llega ahora es una situación cambiante que deberemos tener en consideración. El tiempo en el norte será otra realidad respecto a lo que tendremos que empezar a pensar en estas próximas jornadas.

La AEMET lanza una importante alerta de tormentas en Cataluña y bajada de temperaturas

Las temperaturas van a cambiar de forma brusca en estas próximas jornadas. Lo que tenemos por delante es un destacado cambio de ciclo que puede convertirse en la antesala de algo más. Con algunas novedades que pueden convertirse en un retroceso en el calendario.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielo nuboso en el Pirineo e intervalos nubosos en el resto, desarrollándose nubosidad de evolución diurna en el interior del tercio norte por la tarde. Se esperan chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta a primeras horas en la vertiente sur del Pirineo de Lleida, y probablemente serán localmente fuertes; por la tarde serán probables chubascos dispersos en el interior del tercio norte y no se descarta que sean localmente fuertes en el cuadrante nordeste. Temperaturas mínimas en descenso en el Valle de Arán y con pocos cambios en el resto; máximas en descenso, aunque será ligero en el litoral. Viento del norte en el Ampurdán y flojo variable en el resto, con intervalos de noroeste flojo en el sur de Tarragona a primeras horas; por la tarde tenderá a predominar la componente sur en la mitad occidental».

Siguiendo con la misma explicación, las alertas estarán activadas: «Chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en la vertiente sur del Pirineo occidental de madrugada, y probablemente serán localmente fuertes. Por la tarde, no se descartan chubascos fuertes en el interior del cuadrante nordeste».

Para el resto de España la situación no será mucho mejor: «Se mantendrá una situación de estabilidad en gran parte del país con cielos poco nubosos o despejados excepto, durante las primeras horas de la madrugada, que continuarán los chubascos del día anterior en los Pirineos y, en el Cantábrico y en el alto Ebro, donde se esperan cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones débiles, poco probables en el litoral y con tendencia a remitir por la tarde. Por la mañana se espera nubosidad baja en puntos del sureste peninsular, el Estrecho y el litoral del mar de Alborán. Podrán aparecer nubes de evolución en zonas del interior del tercio oriental que dejen algún chubasco o tormenta aislada en zonas de montaña. Son probables los bancos de niebla matinales en zonas de montaña del tercio norte peninsular, y posibles las brumas costeras en el Estrecho y en el litoral de Alborán. Máximas en descenso en el tercio norte, Baleares y el interior del tercio este, notable en la cordillera Cantábrica, noreste de la meseta norte, valle del Ebro y sistema Ibérico. Subirán en Badajoz y Huelva, y seguirán sin cambios en el resto. Se podrán superar los 35 grados en el cuadrante suroeste y los 38 grados en zonas puntuales del Guadalquivir. Mínimas en descenso en la mitad norte y en ascenso en la mitad sur, de forma más acusada en zonas de Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura. Noches tropicales (mínimas de más de 20 grados) en el Guadalquivir y el litoral mediterráneo. Sin cambios en Canarias. Alisio moderado en Canarias, cierzo en el valle del Ebro, y tramontana fuerte en el Ampurdán, donde puede haber rachas muy fuertes puntualmente».