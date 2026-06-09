Cielos despejados y temperaturas estables en Andalucía hoy, según AEMET

Cielos mayormente despejados dominarán el tiempo en el conjunto del territorio andaluz este 9 de junio de 2026, aunque se esperan algunos intervalos de nubes altas por la tarde y nubosidad de evolución diurna en las sierras. Las temperaturas se mantendrán en ligero ascenso o sin cambios, mientras que los vientos serán flojos y variables.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 9 de junio

Cielo despejado y calor veraniego en Sevilla

La jornada en Sevilla se presenta bajo un cielo despejado que, como si se despertara con pereza, se mantendrá en calma a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 37 grados, lo que nos regala un ambiente cálido y veraniego. Aunque no se esperan precipitaciones, el aire puede sentirse un tanto pesado debido a la elevada humedad, que alcanzará su pico por la tarde.

A primera hora, los primeros rayos del sol asomarán a las 07:03, mientras que su despedida será a las 21:43, brindándonos una buena cantidad de horas de luz. A lo largo del día, el viento soplará suavemente desde el sur a unos 5 km/h, sin llegar a ser un incordio, lo que permitirá disfrutar de un día agradable, aunque la sensación térmica puede elevarse a los 37 grados. Así que, ¡preparen sus sombreros y gafas de sol, la frescura de la mañana pronto dará paso al calor del mediodía!

Córdoba: cielo cubierto y viento fuerte

Un aire gélido atraviesa las calles y plazas, mientras los cordobeses perciben que el día se presentará inestable. La mañana despierta con un cielo cubierto, donde las nubes grises prometen sorpresas en forma de lluvia, mientras un viento fuerte comienza a hacer sentir su presencia.

A medida que el día avanza, la temperatura oscilará entre los 18 y los 35 grados, pero la sensación térmica podría llegar hasta los 38 debido a la alta humedad, que alcanzará hasta un 60%. El viento soplará a más de 30 km/h, haciendo de la tarde un momento más fresco. Un consejo práctico: mejor llevar paraguas y abrigarse bien, porque hoy puede ser un día para mantener la sorpresa a la vuelta de la esquina.

En Huelva, cielos despejados y ambiente fresco

El tiempo se presenta estable, con cielos mayormente despejados y temperaturas que variarán entre los 17 y los 32 grados. No se esperan lluvias y el viento soplará de forma leve, aportando frescura a la jornada.

Es una ocasión perfecta para disfrutar al aire libre, así que una salida a pasear por los parques o un café en una terraza será ideal para aprovechar el ambiente tranquilo que nos ofrece el día.

Amanecer fresco y soleado hoy en Cádiz

El día comienza en Cádiz con un amanecer fresco y despejado, donde el sol asomará a las 07:06, brindando luz durante más de 14 horas. Las temperaturas se mantendrán agradables, oscilando entre los 20 y 25 grados centígrados a lo largo de la jornada. Con una humedad que podría llegar hasta el 85%, se sentirá un ambiente algo pesado, pero no se esperan lluvias ni por la mañana ni por la tarde-noche. El viento soplará del suroeste a una velocidad media de 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzan los 30 km/h, así que hay que estar atentos.

Ya por la tarde, el cielo permanecerá mayormente despejado a parcialmente nublado, permitiendo disfrutar de una tarde cálida. Las temperaturas alcanzarán su pico en 25 grados y aunque la sensación térmica podría subir a 26, las condiciones seguirán siendo agradables sin posibilidad de lluvias. Con el ocaso programado a las 21:42, los gaditanos podrán disfrutar de una hermosa tarde-noche en esta ciudad costera.

Jaén: cielos despejados y ambiente caluroso

La mañana en Jaén se presenta con cielos casi despejados, permitiendo que el sol brille desde temprano y suavizando el ambiente con temperaturas que rondan los 23 grados. La brisa sopla suavemente, haciendo que la sensación térmica sea agradable y fresca, ideal para empezar el día con energía.

A medida que avanza la jornada, el tiempo se mantendrá favorable, alcanzando su pico de calor con una máxima de 35 grados por la tarde. Será un día perfecto para disfrutar al aire libre, así que no olvides llevar contigo algo de agua y usar ropa ligera para combatir el calor.

Ambiente soleado con nubes posibles en Málaga

Las primeras horas traen consigo un ambiente sereno y suave, con temperaturas que rondan los 19 grados y un cielo despejado que invitará a disfrutar del aire libre. A medida que el día avanza, el mercurio se elevará alcanzando los 28 grados por la tarde, mientras que una brisa procedente del este, con ráfagas que pueden llegar hasta los 10 km/h, aportará frescura a la jornada.

Sin embargo, no debemos olvidar que la tarde puede presentar condiciones cambiantes, con la posibilidad de algunas nubes que podrían traer precipitaciones puntuales. Se recomienda disfrutar del sol durante la mañana, pero tener a mano un paraguas para cualquier imprevisto a lo largo de la tarde-noche.

Granada: ambiente ideal para pasear al aire libre

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y un ambiente templado, donde las temperaturas rondan los 19 grados. La sensación térmica es agradable, ideal para disfrutar de un paseo al aire libre. A medida que avance el día, el tiempo se mantendrá estable, con temperaturas en ascenso hasta alcanzar una máxima de 31 grados por la tarde, acompañada de un leve viento que soplará suavemente.

Para los que planean salir, es recomendable vestir ropa ligera y cómoda, ya que el sol estará presente. La humedad, aunque en niveles moderados, no debería ser un inconveniente. Aprovechen este hermoso día para disfrutar en los parques o las terrazas de la ciudad.

Almería: cielo despejado y ambiente cálido

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que irá ganando protagonismo a medida que avanza la jornada. La mañana arranca fresca con temperaturas que rondan los 20°C, pero por la tarde, el mercurio subirá hasta alcanzar los 27°C, ofreciendo una sensación térmica de hasta 28°C.

Con el viento soplando del sureste a una velocidad moderada de 15 km/h y ráfagas de hasta 9 km/h, se recomienda disfrutar de las horas al aire libre. La humedad, aunque variable, se mantendrá en niveles cómodos, así que no olvide hidratarse mientras disfruta de esta hermosa jornada almeriense.