Guerra familiar por los recuerdos de George Michael: su asistente los guardó durante 20 años y ahora se han vendido por 286.000 euros

Los objetos personales de George Michael vuelven a situarse en el centro de la actualidad, aunque esta vez no por su música, sino por una disputa familiar que ha terminado llevando parte de sus recuerdos al mercado de las subastas. Durante dos décadas, su antiguo asistente personal conservó numerosos artículos vinculados al cantante británico, fallecido en diciembre de 2016, desde prendas de vestir hasta pertenencias de su vida cotidiana. Ahora, esa colección sale a la venta y ha provocado un enfrentamiento entre personas de su entorno familiar, que cuestionan cómo han llegado estos objetos a manos de un tercero y quién tiene derecho a decidir sobre su destino. Una historia que vuelve a poner de manifiesto el valor económico y sentimental del legado de uno de los artistas más reconocidos del pop.

Dos décadas guardando los recuerdos del cantante

La colección está relacionada con la etapa en la que George Michael contó con la ayuda de su asistente personal, quien habría conservado durante aproximadamente 20 años distintos objetos que pertenecieron al artista. Se trata de recuerdos de carácter privado que, con el paso del tiempo, han adquirido un interés especial para los seguidores del cantante y para los coleccionistas de memorabilia musical.

La importancia de estos artículos no reside únicamente en su posible precio de venta. Muchos de ellos están vinculados a la vida diaria de George Michael y permiten acercarse a una faceta más personal del intérprete de éxitos como Careless Whisper, Faith o Last Christmas. Precisamente por ese componente íntimo, la decisión de ponerlos a la venta ha generado controversia entre sus familiares.

Siobhan Bailey, la mujer que conservó los recuerdos de George Michael

Siobhan Bailey comenzó a trabajar para George Michael en 1984 y durante los siguientes 20 años se convirtió en una de las personas más cercanas al cantante. Más allá de su relación profesional, ambos desarrollaron una amistad basada en la confianza. De hecho, su hermano, Gerald Bailey, ha explicado a la BBC que Siobhan era una de las pocas personas en las que el artista confiaba plenamente y cuya opinión valoraba.

Durante todos esos años, Bailey fue reuniendo diferentes objetos relacionados con la carrera y la vida del cantante. Algunos eran regalos que el propio George Michael le había hecho, mientras que otros estaban vinculados a los momentos más importantes de su trayectoria musical. Tras su fallecimiento, la colección permaneció en manos de Siobhan hasta que ella murió de cáncer en 2014, a los 56 años.

El problema llegó después. Bailey falleció sin haber registrado un testamento y, aunque se encontraba en pleno proceso de divorcio, legalmente seguía casada con Ian Belcher. Por este motivo, su todavía marido heredó sus pertenencias, entre ellas todos los recuerdos del intérprete británico. Ahora, doce años después de su muerte, Belcher ha decidido ponerlos a la venta.

El hermano de la asistente pide que se retire su nombre de la subasta

La decisión ha provocado el enfado de Gerald Bailey, hermano de Siobhan, que ha intentado paralizar la venta a través de una carta dirigida a Sworders, la casa de subastas encargada de organizarla. Su principal argumento es que su hermana nunca habría querido que sus recuerdos más personales acabasen en manos de coleccionistas.

Según ha explicado, Siobhan había comenzado a preparar un testamento poco antes de morir con la intención de dejar sus pertenencias a sus sobrinos. Sin embargo, el documento no llegó a registrarse y sus bienes terminaron pasando a su marido, con quien estaba a punto de divorciarse.

Gerald considera especialmente inapropiado que la venta se presente bajo el nombre de su hermana. Por ello, ha solicitado que se cancele la subasta o, al menos, que se retire su nombre de los materiales promocionales y que aparezca el de Belcher como responsable de la venta. También ha calificado la operación de vergonzosa y deshonrosa, al considerar que supone una vulneración de la privacidad de Siobhan.

Desde Sworders han señalado que no están en disposición de intervenir en un conflicto familiar, aunque han apuntado que la titularidad legal de la colección no está en cuestión. Por su parte, Belcher ha defendido la venta a través de la casa de subastas con el argumento de que los objetos no podían permanecer almacenados indefinidamente y corrían el riesgo de deteriorarse.

La guitarra de ‘Faith’, la pieza más codiciada: más de 215.000 euros

La subasta, celebrada el 29 de octubre bajo el nombre de Faith & Fame: A Personal George Michael Collection, reunió 32 lotes con recuerdos de diferentes etapas de la carrera del cantante. La pieza más destacada era una guitarra Gretsch Synchromatic de 1945 que George Michael utilizó en el videoclip de Faith, publicado en 1987, y que posteriormente regaló a su asistente.

Su precio estimado inicial se situaba entre 60.000 y 120.000 libras, aproximadamente entre 71.000 y 142.000 euros. Sin embargo, el interés de los coleccionistas superó las previsiones y finalmente se vendió por 180.000 libras, unos 216.000 euros.

No fue el único objeto que despertó interés. Entre los artículos subastados también había un disco de oro de Wham! por las ventas de Wake Me Up Before You Go-Go, que alcanzó las 4.500 libras, alrededor de 5.400 euros; un premio concedido al cantante por el Ayuntamiento de Málaga, vendido por 1.300 libras (unos 1.560 euros), y una copia firmada del EP Five Live, de Queen, que perteneció al propio Michael y se adjudicó por 7.000 libras (aproximadamente 8.400 euros).

La colección incluía además fotografías, itinerarios de giras, programas de conciertos, entradas, invitaciones, discos de oro y platino y documentos relacionados con actuaciones históricas como Live Aid, celebrado en 1985. También destacaba una agenda Filofax de la gira Faith de 1988, con anotaciones de Siobhan Bailey, y una nota firmada por George Michael y Andrew Ridgeley.

En total, los 32 lotes alcanzaron una recaudación de 238.310 libras, cerca de 286.000 euros. Todas las piezas encontraron comprador, a pesar de las protestas de la familia de la antigua asistente. Una venta que ha devuelto a la actualidad algunos de los objetos más personales de George Michael, pero que también ha puesto el foco en la historia de la mujer que los conservó durante dos décadas.