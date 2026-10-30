Sydney Sweeney, de estrella de Hollywood a empresaria: así ha construido una fortuna de casi 40 millones

Sydney Sweeney se ha convertido en una de las actrices más cotizadas de Hollywood y su éxito va mucho más allá de la interpretación. A sus 28 años, la protagonista de Euphoria cuenta con un patrimonio estimado de casi 40 millones de euros, una cifra que refleja el crecimiento de su carrera en la televisión y el cine, así como su capacidad para convertir su popularidad en nuevas oportunidades de negocio. Desde los primeros contratos que firmó para la pequeña pantalla hasta los salarios millonarios que ha conseguido en sus últimos proyectos, la actriz estadounidense ha diversificado sus fuentes de ingresos con acuerdos publicitarios con grandes marcas y el lanzamiento de su propia firma de lencería, Syrn.

De ‘Euphoria’ a los grandes salarios de Hollywood

El ascenso económico de Sydney Sweeney está estrechamente ligado a su trayectoria profesional. Aunque antes de alcanzar la fama ya había participado en distintas producciones televisivas, como Todo es una mierda, El cuento de la criada y Heridas abiertas, fueron sus interpretaciones en Euphoria y The White Lotus las que la situaron entre los nombres más destacados de su generación. Ambos papeles le proporcionaron reconocimiento internacional y nominaciones a los premios Emmy.

Su evolución también se ha reflejado en sus honorarios. De acuerdo con los datos recopilados por Cinemablend, la actriz habría cobrado cerca de 23.000 euros por la primera temporada de Euphoria, mientras que por la segunda entrega habría percibido alrededor de 322.000 euros.

El cine también ha contribuido a engrosar sus cuentas bancarias. En 2023, Sweeney protagonizó junto a Glen Powell la comedia romántica Cualquiera menos tú, un éxito comercial que recaudó más de 200 millones de dólares en todo el mundo. Por este proyecto, habría recibido aproximadamente 1,84 millones de euros como actriz principal y otros 230.000 euros por su trabajo como productora ejecutiva.

A estas cantidades se suman los cerca de 690.000 euros que habría ganado por Madame Web y los 230.000 euros correspondientes a Inmaculada. Sin embargo, uno de los contratos más destacados de su carrera llegó con La asistenta, el thriller psicológico estrenado en 2025. Según informó The Sun, la intérprete habría percibido unos 6,9 millones de euros por protagonizar la película, una cifra que demuestra el salto que ha dado en apenas unos años.

Los contratos publicitarios que multiplican sus ingresos

La interpretación no es la única actividad que explica la fortuna de Sydney Sweeney. Su popularidad también la ha convertido en una figura muy atractiva para las grandes compañías, que buscan asociar sus productos a su imagen y repercusión mediática.

Entre sus colaboraciones destacan las campañas para Armani Beauty, Ford y Samsung, tres marcas internacionales con las que ha reforzado su presencia más allá de las pantallas. A ellas se suma American Eagle, cuya campaña protagonizada por la actriz generó un intenso debate en redes sociales y una gran atención mediática.

Syrn, su apuesta por el negocio de la lencería

La actriz también ha decidido dar un paso más y desarrollar su faceta empresarial. En enero de 2026 presentó Syrn, su propia marca de lencería, con la que pretende hacerse un hueco en un mercado en el que ya compiten otras firmas vinculadas a celebridades, como las impulsadas por Rihanna y Kim Kardashian.

El lanzamiento supone una nueva vía de ingresos para Sweeney, que deja de depender exclusivamente de los contratos cinematográficos y publicitarios para construir un proyecto propio. La primera colección de Syrn agotó rápidamente sus existencias en Estados Unidos. La firma preparaba además una segunda línea, denominada Seductress, con la que ampliar su oferta.

Con una carrera que combina televisión, cine, publicidad y emprendimiento, Sydney Sweeney ha logrado diversificar sus ingresos antes de cumplir los 30 años. Su patrimonio estimado de unos 36,8 millones de euros, según las cifras difundidas por Cinemablend en enero de 2026, refleja el crecimiento de una intérprete que ha convertido su éxito en Hollywood en una actividad empresarial con varias líneas de negocio.