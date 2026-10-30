Santi, fontanero (38 años), sobre su sueldo en España: «De empezar cobrando 1.200 euros al mes, a tener un sueldo digno para vivir, viajar y darme mis caprichos»

La profesión de fontanero es uno de esos oficios que como el de carpintero o albañil, parece que durante años han sido considerados, de manera injusta, como si fueran de segunda categoría. Sin embargo, son trabajos que a día de hoy siguen siendo necesarios y precisamente por esa visión que se ha tenido de ellos, sufren ahora de un relevo generacional que lleva a una falta de mano de obra. Por ello muchos jóvenes comienzan a ver en estos trabajos un futuro, y algunos sí que parece que se apuntan a ellos y más cuando en redes encontramos testimonios como el de Santi que a sus 38 años explica cuál es su sueldo como fontanero, primero siendo asalariado y luego como autónomo.

La de Santi, no es una historia atípica dentro del gremio de los oficios. Fontanero desde muy joven, ha explicado como comenzó trabajando para una empresa y cómo cobraba 1.200 euros, un sueldo bastante aproximado al SMI actual. Sin embargo, quiso prosperar por su cuenta y se hizo autónomo y es ahí donde se dio cuenta de todo lo que podía llegar a ganar, ya que sí los gastos como profesional autónomo son muchos, tanmbién ha hablado de lo que le queda «limpio» cada mes. Una cantidad que es suficiente para vivir y también, para viajar y darse caprichos.

Santi, fontanero (38 años): «De empezar cobrando 1.200 euros al mes, a tener un sueldo digno para vivir, viajar y darme mis caprichos»

La historia de Santi Villafruela comienza cuando apenas tenía 14 años y acompañaba a su primo, que también era fontanero, a realizar pequeñas reparaciones. Fue entonces cuando descubrió que aquel oficio le gustaba y decidió formarse para dedicarse profesionalmente a él. Así lo explicó hace unos meses en una entrevista en el pódcast Sector Oficios, donde recordó que después de estudiar fontanería en el Instituto de La Paloma de Madrid consiguió su primer contrato en una empresa que le pagaba 600 euros mensuales. Sin embargo, pronto empezó a asumir trabajos por su cuenta y consideró que su sueldo no se correspondía con las responsabilidades que tenía. Le ofrecieron subirle hasta 900 euros, pero decidió buscar otra oportunidad y consiguió entrar en una empresa que le pagaba 1.200 euros. «Tú fíjate que me doblé el sueldo de 600 a 1.200», recuerda.

Con los años continuó cambiando de empresa, aprendiendo nuevas técnicas y pasando de las pequeñas reformas a trabajar en obra nueva, donde descubrió que algunos compañeros ganaban bastante más dinero que él. Fue entonces cuando empezó a interesarse por la posibilidad de hacerse autónomo, una decisión que acabaría transformando sus ingresos. Según explicó actualmente consigue quedarse con unos 4.000 euros limpios al mes, después de descontar los impuestos y gastos de su actividad. Una cantidad que le permite vivir con tranquilidad, viajar y permitirse algunos caprichos, aunque también reconoce que trabajar por cuenta propia supone asumir muchas más responsabilidades que cuando estaba contratado.

Cómo consiguió hacerse autónomo y empezar a ganar más dinero

Una de las cuestiones más interesantes de su experiencia es cómo consiguió dar el salto al trabajo por cuenta propia. Según relata, fue observando lo que ganaban otros profesionales de la obra cuando empezó a planteárselo. «Yo vi que la gente estaba ganando mucho dinero. Y yo tenía un sueldo. Y dije, oye, ¿qué hay que hacer para ganar lo que tú estás ganando?», recuerda. La respuesta de sus compañeros fue que se hiciera autónomo y, después de informarse, decidió capitalizar la prestación por desempleo que le correspondía. De esta forma consiguió reunir entre 23.000 y 24.000 euros, que destinó a comprar una furgoneta y las herramientas necesarias para comenzar su actividad.

Actualmente trabaja principalmente en obra nueva y cuenta con dos personas a su cargo, entre ellas su sobrino, que también decidió aprender el oficio. Sin embargo, Santi insiste en que los ingresos de un autónomo no pueden compararse directamente con el sueldo de un asalariado, ya que detrás existe una importante carga de trabajo y numerosos gastos. De hecho, considera que un buen fontanero debería ganar alrededor de 3.000 euros mensuales, especialmente por el desgaste físico que supone esta profesión. «Estás todo el día machacándote, de rodillas, con las manos reventadas, con dolor de espalda, cargando peso», explica, recordando que él mismo, a pesar de su edad, ya tiene las rodillas marcadas por tantos años trabajando.

La falta de fontaneros jóvenes y los sueldos del sector

Santi también habla de uno de los principales problemas que atraviesa actualmente el sector, como es la falta de relevo generacional. Según explica, cada vez quedan menos profesionales y la demanda es tan elevada que en ocasiones tiene que dar citas para dentro de un mes y medio o incluso dos meses. Sin embargo, considera que muchos jóvenes siguen sin ver la fontanería como una profesión atractiva, en parte por el esfuerzo físico que exige y también por los salarios que ofrecen algunas empresas. En su opinión, un fontanero asalariado difícilmente supera los 1.800 euros mensuales, salvo que tenga responsabilidades como encargado o esté al frente de una obra. Por eso, su consejo para quienes quieran dedicarse a este oficio es que primero aprendan trabajando para una empresa y adquieran toda la experiencia posible antes de establecerse por su cuenta. «Si empezara en esto, aprendería todo lo que pudiera y, el día de mañana, volaría yo solo», recomienda.