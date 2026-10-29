Lorena, limpiadora de casas en España: «En 5 horas de trabajo he ganado 50 euros y no he tenido tiempo ni de sentarme»

Trabajar limpiando casas por horas puede verse como un trabajo en el que se tiene cierta libertad para organizar la jornada, pero es también una labor que sí o sí obliga a encadenar servicios, hacer constantes desplazamientos y tareas sin demasiado margen para descansar. Lorena, colombiana que lleva tres años en España y actualmente se dedica a la limpieza doméstica, conoce bien esta dinámica, después de haber trabajado también cuidando niños, atendiendo a personas mayores y como dependienta. Su día a día muestra una realidad común entre muchas trabajadoras que dependen de varios clientes para completar sus ingresos y que deben aprovechar al máximo cada hora contratada.

A través de su cuenta de TikTok, @lore.cv94, Lorena comparte cómo organiza sus jornadas, qué tipo de trabajos realiza y cuánto puede ganar en una mañana. En uno de sus vídeos acompaña a sus seguidores durante cinco horas de trabajo en dos viviendas distintas, desde las 9:20 hasta las 14:20. Entre una casa y otra apenas tiene tiempo para comer algo y continuar con el siguiente servicio. Cuando termina, hace cuentas: ha ganado 50 euros y reconoce que durante toda la mañana «no me dio tiempo ni de sentarme».

Lorena, limpiadora de casas en España: «En 5 horas de trabajo he ganado 50 euros»

Conseguir clientes estables no resulta sencillo al principio, pero Lorena asegura que hacer bien el trabajo es fundamental para mantenerlos. «No es fácil conseguir esos primeros clientes, pero si haces bien las cosas, los mantienes», explica. Su semana se organiza combinando distintas viviendas. En algunas trabaja dos veces por semana durante aproximadamente dos horas, mientras que en otras acude únicamente un día y permanece allí tres o cuatro horas, dependiendo de las necesidades de cada cliente.

La mayoría de los servicios consisten en una limpieza general, aunque en determinadas ocasiones le solicitan tareas más concretas, como limpiar cocinas, baños o ventanas con mayor profundidad. Estos encargos requieren más tiempo y pueden modificar el precio final, aunque, según explica, depende de cada persona que la contrata. Una de las ventajas que encuentra en este sistema es la posibilidad de adaptar las horas a su vida familiar. Normalmente comienza después de dejar a su hija en el colegio y procura terminar alrededor de las dos de la tarde para poder recogerla.

Cinco horas de trabajo por 50 euros

En uno de los vídeos publicados en su perfil, Lorena muestra cómo transcurre una mañana completa. Ese viernes empieza a trabajar a las 9:20 horas en una vivienda con dos baños, tres habitaciones, un salón y una cocina amplia. Para aprovechar mejor el tiempo sigue siempre un orden concreto: comienza por la cocina, continúa con el salón y termina con las habitaciones. La organización es importante cuando el servicio se cobra por horas y existe un tiempo limitado para completar todas las tareas previstas.

Después de aproximadamente tres horas, recoge sus cosas y se dirige directamente a una segunda vivienda. El desplazamiento tampoco supone realmente un descanso. Ese día llueve y hace frío y apenas puede comer un trozo de bizcocho antes de continuar con el siguiente servicio. Su jornada termina alrededor de las 14:20 horas, cinco horas después de haber empezado. Al finalizar hace cuentas y explica que ha ganado 50 euros por esas cinco horas de trabajo, además de reconocer que durante toda la mañana prácticamente no ha podido detenerse: «No me dio tiempo de sentarme».

La flexibilidad también implica jornadas exigentes

El caso de Lorena muestra una de las particularidades del trabajo doméstico por horas. La posibilidad de organizar distintos servicios permite adaptar la jornada a determinadas necesidades personales, pero también obliga a calcular con precisión los horarios, los desplazamientos y el tiempo disponible en cada domicilio. Una trabajadora que limpia varias viviendas en una misma mañana debe pasar de un servicio a otro sin apenas margen y mantener el ritmo aunque las tareas sean diferentes en cada casa.

Para Lorena, poder terminar hacia las dos de la tarde representa una ventaja importante porque le permite recoger a su hija del colegio. Sin embargo, las horas anteriores quedan completamente condicionadas por los servicios contratados. Cualquier retraso en una vivienda puede afectar al siguiente trabajo, por lo que la rapidez y la organización se convierten en elementos esenciales de la jornada. Su experiencia muestra que la flexibilidad existe, pero no significa necesariamente que el ritmo laboral sea menos intenso.

Un trabajo que exige organización y esfuerzo físico

Trabajar por horas en varias viviendas obliga a mantener una organización muy precisa, especialmente cuando los servicios se concentran en una misma mañana. Cada casa tiene sus propias necesidades, los tiempos están ajustados y cualquier retraso puede afectar al siguiente trabajo. A eso se suman los desplazamientos, que reducen todavía más los márgenes de descanso y convierten la jornada en una sucesión continua de tareas. Y en el caso de Lorena, esa mañana terminó después de cinco horas de trabajo repartidas entre dos domicilios y con 50 euros ganados. Su vídeo no muestra una situación excepcional, sino una rutina marcada por el ritmo, la rapidez y la necesidad de conciliar el trabajo con su vida familiar.