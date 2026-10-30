Viktor Frankl (Viena, 26 de marzo de 1905-2 de septiembre de 1997) estará presente siempre en los libros de historia por ser el creador de la logoterapia. Este filósofo, neurólogo y psiquiatra austríaco también es archiconocido por escribir en 1946 ‘El hombre en busca de sentido’, su gran obra en la que relató cómo sobrevivió a cuatro campos de concentración durante la Alemania nazi. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las mejores frases y la reflexión viral de Viktor Frankl.

Puede que a muchos no les suene, pero Viktor Frankl tiene una de las historias más bonitas y heroicas que se pueden encontrar en el último siglo. Nacido en Viena en el seno de una familia judía, comenzó a interesarse desde bien joven por la psicología y por ello comenzó a cartearse con Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Después, estudió medicina en la Universidad de Viena y también fundó la logoterapia antes de especializarse en neurología y psiquiatría. Una vez licenciado, comenzó a trabajar en el Hospital de Viena y el Hospital Rothschild hasta que fue deportado al campo de concentración de Theresienstadt, a pocos kilómetros de Praga.

También pasó por los campos de concentración de Kaufering, Turkheim y Auschwitz hasta lograr salvar la vida de milagro. Todo este proceso lo contó en su gran obra maestra, ‘El hombre que busca el sentido’, donde narra todo este proceso y relata el dolor de haber perdido a toda su familia durante esta época. Con ese dolor vivió durante el resto de su vida mientras ocupó el cargo de jefe de Departamento de Neurología de la Policlínica de Viena.

Las mejores frases de Viktor Frankl

«Si no puedes cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontas ese sufrimiento». Esta es la última reflexión viral de un Viktor Frankl que a lo largo de su vida y obra dejó un gran número de frases que han servido de aprendizaje para millones de personas en todo el mundo. Estas son sus mejores frases: