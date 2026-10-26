Viktor Frankl, filósofo y psiquiatra austriaco, sobre el sentido vital: «Cuando una persona no encuentra un sentido profundo a la vida, se distrae con el placer»
Esta reflexión la escribió a partir de su experiencia en los campos de concentración nazis
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«Cuando una persona no encuentra un sentido profundo a la vida, se distrae con el placer», esta es la reflexión de Viktor Frankl, filósofo austríaco, sobre el sentido de la vida. Este psiquiatra cambió por completo la manera de ver el mundo de millones de personas y que escribió después de su experiencia que cambiaría para siempre su vida: estar preso en un campo de concentración nazi en el que murió toda su familia.
El austriaco nos dejó una de las frases que podría definir su pensamiento y donde explica por qué las personas buscamos distracciones sin parar cuando la vida pierde sentido. Viktor Frankl defendía que, cuando falta un motivo para vivir, la mente lo sustituye con estímulos cortos y nunca bastan.
Cuando alguien no encuentra un sentido importante a la vida se distrae con placer
El problema que expone el psiquiatra es el vacío existencial de aquellas personas que se sienten fracasadas, desorientadas o aburridas permanentemente. No encontrar rumbo ni razón para vivir lleva a menudo a distrarnos con estímulos externos que caducan pronto. Frankl asegura que así se forma un círculo de insatisfacción: cuanto más se recurre a la recompensa inmediata, menos satisface, y más se necesita. La persona no avanza en su ciclo vital, sólo se distrae.
Frankl, lo que de verdad impulsa a las personas es la “voluntad de sentido”: la necesidad de encontrar un motivo válido que trascienda lo inmediato. Esa razón es la que permite a alguien mantenerse firme incluso en las situaciones más duras.
La reflexión de Viktor Frankl sobre la búsqueda del sentido vital
Con su experiencia en un campo de concentración nos lanzó una serie de enseñanzas que hoy en día siguen vigentes y merece la pena recordar.
- Nuestra mayor libertad humana es que, a pesar de nuestra situación física en la vida, ¡siempre estamos libres de escoger nuestros pensamientos!
- Ser tolerante no significa que comparta la creencia de otra persona. Pero significa que reconozco el derecho de otro a creer y obedecer a su propia conciencia.
- Las decisiones, no las condiciones, determinan quiénes somos.
- El éxito, como la felicidad, es el efecto secundario inesperado de la dedicación personal a una causa mayor que uno mismo.
- Cuando no somos capaces ya de cambiar una situación, nos enfrentamos al reto de cambiar nosotros mismos.
- La vida no es principalmente una búsqueda del placer, como creía Freud, ni una búsqueda de poder, como lo enseñó Alfred Adler, sino una búsqueda de sentido. La mejor tarea para cualquier persona es encontrarle sentido a su propia vida.
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