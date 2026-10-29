Julio Iglesias carga contra la falta de mantenimiento tras el accidente ferroviario: «Todo lo que avanza en la vida tiene que ir acompañado de una revisión exhaustiva»

La tragedia ferroviaria de Toledo ha conmocionado a España y ha provocado numerosas reacciones de rostros conocidos. Uno de ellos ha sido Julio Iglesias, que, a sus 83 años y pese a residir fuera de nuestro país, ha querido pronunciarse sobre el accidente que ha dejado decenas de muertos y heridos. El artista ha compartido un comunicado en sus redes sociales en el que transmite sus condolencias a las familias de las víctimas y pone el foco en la seguridad de las infraestructuras.

Bajo el título de Injusticia, el cantante reflexiona sobre lo ocurrido y recuerda que una tragedia de estas características podría haber afectado a cualquiera. «Todos podríamos habernos subido a este tren», escribe en uno de los pasajes más significativos de su mensaje. Una frase con la que expresa la cercanía que siente ante el dolor de quienes han perdido a sus seres queridos y de todos aquellos que todavía intentan asimilar lo sucedido.

Julio Iglesias cuestiona el mantenimiento de las infraestructuras

El intérprete no se limita a mostrar su tristeza. En su comunicado también plantea una reflexión sobre la responsabilidad de mantener y revisar las infraestructuras a medida que avanza la tecnología. «La vida y las nuevas técnicas hacen posible que las comunicaciones sean más rápidas y que todo se modernice, pero, al mismo tiempo, hacen necesario que se cuiden y se vigilen profundamente», señala.

Julio Iglesias insiste en que el progreso debe ir acompañado de controles que garanticen la seguridad. «Todo lo que avanza en la vida tiene que ir siempre acompañado de una revisión exhaustiva de lo que se ha construido», añade.

El artista dirige también unas palabras a quienes sufren directamente las consecuencias del accidente. «Las personas que han perdido la vida, sus familiares, sus amigos, quienes los quieren y todos nosotros, los que amamos profundamente la vida, estamos angustiados por no haber seguido las normas de mantenimiento de las estructuras modernas», afirma.

Sus declaraciones apuntan a posibles deficiencias en el mantenimiento, aunque las causas del siniestro continúan bajo investigación. El cantante, por su parte, ha querido dejar claro que su preocupación va más allá de las circunstancias concretas del accidente y alcanza a todas las personas que utilizan a diario el transporte ferroviario.

«Mi alma podría haber viajado en este tren con todos vosotros»

El comunicado termina con una de las frases más conmovedoras de su mensaje. «Mi cariño y mis sentimientos acompañan a esas almas que se han perdido y a sus familiares, hoy angustiados por culpa de la falta de cuidado de las nuevas infraestructuras», escribe antes de despedirse con unas palabras que resumen su sentimiento ante la tragedia: «Mi alma podría haber viajado en este tren con todos vosotros».

Aunque lleva años alejado de la vida pública española, Julio Iglesias ha vuelto a demostrar que sigue muy pendiente de lo que ocurre en su país. El cantante ha elegido sus redes sociales para compartir una reflexión personal en un momento marcado por el dolor y la incertidumbre, y para recordar que detrás de las cifras hay vidas truncadas y familias que tendrán que afrontar una pérdida irreparable.