Cocineros coinciden: «Deja de freír los huevos en aceite de oliva o mantequilla: este sencillo ingrediente los hace aún más buenos»

Expertos cocineros se han pronunciado sobre un ingrediente secreto a la hora de freír un huevo

Freír un huevo es un arte en España… y en todas las partes del mundo. El aceite de oliva es uno de los ingredientes básicos para obtener un buen huevo frito en la sartén, pero expertos cocineros señalan desde otras partes de Europa un ingrediente secreto que puede mejorar este plato: el aceite de sésamo tostado. Sustituir las grasas conocidas por esta variante incrementará el sabor y cambiará el huevo frito por completo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el ingrediente secreto y desconocido que puede mejorar un huevo frito.

El huevo frito es uno de los grandes platos de la gastronomía española y que está presente encima de la mesa desde hace cientos de años. Los libros de historia dicen que el origen del huevo frito está 1.000 años a. C., cuando los fenicios comenzaron a mercadear con el aceite de oliva, y en 1618 Diego Velázquez pintó este plato en el histórico cuadro de ‘La vieja friendo huevos’. Desde estos tiempos hasta ahora, en el que suele emplear el huevo frito junto con el aceite de oliva en distintos formatos. Ya sea solo, acompañado por patatas fritas o incluso chorizo.

En el resto de Europa también se le ha añadido otra grasa, como la mantequilla, para intentar freír o crear los revueltos que tanto se estilan en Francia u otras partes del mundo. Expertos cocineros europeos también han desvelado un ingrediente secreto para poder freír el huevo frito y darle un sabor más potente: el aceite de sésamo tostado. Esta variante le dará un toque distinto al huevo frito y mejorará los bordes, que quedarán más crujientes y dará un toque más tostado a este plato.

Estos profesionales de la cocina también han desvelado cuál será la mejor forma de cocinar este plato y para ello habrá que poner la sartén en fuego medio y a continuación añadir una gota de aceite de sésamo tostado. En caso de estar muy fuerte, también recomiendan combinarlo con un poco de aceite de oliva para rebajar la intensidad. Una vez esté lo suficientemente caliente, habrá que echar el huevo a la sartén y hacer arte con resultado final: un huevo con sabor mucho más intenso y los bordes más tostados.

Un truco para freír los huevos y tener buena salud

Los que quieran disfrutar de una de las joyas de la gastronomía española y quieran respetar la salud también tienen otra buena opción y es sustituir el aceite por agua. Esta es una práctica muy utilizada por los devotos de este plato que apuestan por una alimentación healthy. Para ello sólo necesitarán un poco de agua, una sartén y el ingrediente estrella: el huevo.

Para freír un huevo con agua sí que habrá que seguir algún paso más que de la forma habitual. Tendrás que preparar una sartén y añadir un par de cucharadas de agua hasta que empiece a burbujear. Después tendrás que verter el huevo con una pizca de sal y aquí viene la parte distinta: tendrás que tapar la sartén con una tapadera para que el vapor que se genere haga la parte superior del huevo. Así lo tendrás que dejar durante unos tres minutos antes de llevarlo al plato.