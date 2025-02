Dabiz Muñoz revela su secreto para freír un huevo en sólo 20 segundos: ni te lo imaginas

Es posible freír un huevo en sólo 20 segundos y conseguir que quede perfecto, Dabiz Muñoz nos revela su gran secreto. Hay pocos alimentos tan necesarios en nuestra dieta como los huevos. Una proteína que se ha convertido en una de las más deseadas y necesarias de todas. Queremos disfrutar de ese huevo perfecto con la ayuda de una serie de elementos que pueden ser claves y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Un chef profesional es el encargado de revelarnos el secreto de la eterna felicidad.

Un simple huevo frito puede sumergirnos en un estado de felicidad plena. Pocos alimentos son tan necesarios y están tan buenos. En esencia, estaremos frente a una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marquen una diferencia importante. Lo que al final necesitamos es empezar a crear algunos detalles que son los que marcarán una diferencia importante. Un buen huevo frito puede darnos una alegría inesperada, especialmente si aprendemos a cocinarlo como se merece. Toma nota del secreto mejor guardado de un cocinero excepcional como Dabiz Muñoz, en sólo 20 segundos tendrás el huevo perfecto.

Ni te imaginas lo fácil que es hacer el perfecto huevo frito

Para cocinar, se necesitan buenos ingredientes, de lo contrario no vamos a conseguir un elemento que puede ser el inicio de un manjar o de una comida de esas que destacan por sí sola. Podemos crear el huevo frito ideal con una serie de elementos básicos.

En primer lugar, un buen aceite de oliva puede ser la base que buscamos. Intenta cocinar con una sartén pequeña para no malgastar demasiado este oro líquido. Teniendo en cuenta que debes poner este ingrediente de base para que el huevo quede ideal.

El huevo, debe ser lo más fresco posible. De lo contrario, no podremos degustar lo mejor de un tipo de comida de esas que impresionan y que siempre queda bien. Si estás buscando el huevo frito perfecto ten en cuenta estos dos ingredientes, además de un buen pan para mojar el huevo.

Este trío ganador, tal y como explica Dabiz Muñoz también tiene sus secretos. Este cocinero nos explica en redes sociales que: «Me flipan los huevos fritos en mucho aceite de oliva humeante con puntilla bien tostada y muy crujiente». Siguiendo con la misma explicación: «El resto de la clara no muy hecha y la yema cocinada, pero cremosa, que no líquida». El aceite debe estar muy caliente y no debemos tocar el huevo.

Sólo 20 segundos tarda Dabiz Muñoz en freír un huevo frito

El plato más sencillo y delicioso que existe es este, sin duda alguna, habrá llegado ese momento de cocinar el mejor huevo frito posible. Un buen básico de toda cocina que no podemos dejar escapar. Un low cost delicioso que podremos crear siguiendo los pasos que nos revela Dabiz Muñoz en sus redes sociales.

Te proponemos una serie de recetas para degustar unos huevos fritos sin necesidad de incorporar el aceite de oliva. Un poco más lights y con todo el sabor, sólo necesitas hacerte con las herramientas necesarias para conseguirlo.

Usa una sartén antiadherente. Con esta herramienta puedes cocinar un huevo sin problemas, conseguirás lo mejor sin nada de calorías extra. Puedes salpimentar el huevo o acompañarlo de unas tostadas para conseguir un resultado espectacular. Sin una sartén que realmente sea antiadherente, puedes ponerle un poco de agua o papel de horno para que no se pegue el huevo y quede igual de bueno.

El microondas es un buen aliado. Esta herramienta puede conseguirlos unos huevos de lujo sin nada de aceite y en un tiempo récord. Rompe el huevo y ponlo en un plato de los que utilizas para calentar la comida en el microondas. A máxima potencia tardará unos 30 segundos en estar listo el huevo. Podemos acompañarlo de un poco de queso o de unos tacos de jamón, tendremos listo un plato ideal.

También podemos usar el horno para hacer un huevo frito. Colocamos una fuente forrada con papel de horno y rompemos los huevos, intentando que la yema quede entera. Salpimentamos y si queremos añadimos un poco de ajo y perejil para darle sabor. Horneamos a 180º unos minutos hasta que el huevo haya cuajado.

Prepara el mejor pan de pueblo posible para hacer realidad ese huevo frito perfecto, con el toque de miga de pan que nos ayuda a degustar la cremosidad de un huevo que te hará descubrir lo mejor de este tipo de alimento que quizás hasta ahora no conocías. Hazte con él, es un buen básico que acabará siendo tu mejor aliado de un sabor y de unas características que impresionan. En 20 segundos puedes tener una cena o comida rápida de excepción.