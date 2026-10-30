Todo el mundo planta geranios, pero hay una opción mejor: la planta perenne que tiñe tu balcón de bayas rojas cuando llega el otoño (y te sirve para Navidad)

Los geranios son habituales en muchos balcones españoles durante los meses cálidos, pero el otoño ofrece alternativas capaces de mantener el color cuando bajan las temperaturas.

Una de ellas es la gaulteria (Gaultheria procumbens), una planta perenne que crece pegada al suelo, desarrolla llamativas bayas rojas y permite decorar tanto las terrazas exteriores como los rincones navideños de casa.

Gaulteria, la planta perenne que llena de bayas rojas el balcón en otoño e invierno

A diferencia de las plantas que destacan principalmente por su floración, la gaulteria aporta interés ornamental a través de sus frutos y su follaje. Sus hojas verdes, pequeñas y persistentes acompañan a unas bayas rojas o rosadas que aparecen en otoño y pueden conservarse durante buena parte del invierno.

Esta especie produce pequeñas flores blancas o rosadas durante el verano. Después, esas flores dan paso a los frutos que convierten la planta en una opción especialmente atractiva para los meses fríos.

Su crecimiento compacto y rastrero también facilita el cultivo en macetas y jardineras. Es originaria de Norteamérica y suele alcanzar unos 20 centímetros de altura, por lo que encaja en balcones pequeños, composiciones vegetales y espacios donde interesa aprovechar la superficie sin incorporar ejemplares voluminosos.

¿Qué cuidados necesita la gaulteria para mantener sus bayas rojas?

La elección del emplazamiento es fundamental para que la planta se desarrolle correctamente. La gaulteria prefiere la semisombra o los lugares luminosos sin exposición directa al sol intenso. Aunque tolera el frío, conviene protegerla cuando las heladas sean especialmente rigurosas o persistentes.

El sustrato necesita tanta atención como la ubicación. Esta especie necesita una tierra ácida y con buen drenaje, ya que el exceso de agua puede perjudicar las raíces. Si quieres cultivarla en una maceta, es aconsejable utilizar un sustrato específico para plantas acidófilas y comprobar que el recipiente tenga orificios de evacuación.

El riego debe mantener la tierra ligeramente húmeda durante los periodos de crecimiento, sin provocar encharcamientos. La frecuencia dependerá de la temperatura, la exposición y el tamaño del recipiente. Cuando llegue el invierno, habrá que reducir el aporte de agua en función de la humedad del sustrato.

La guía de cuidados de Verdecora también recomienda evitar el sol directo y reservar el abonado para la primavera y el verano. Por otro lado, hay que destacar que no necesita una poda intensa, sino que basta con retirar las hojas y ramas secas o dañadas para conservar su aspecto compacto.

¿Por qué la gaulteria es una alternativa decorativa para Navidad?

Las bayas rojas convierten esta planta en un recurso ornamental para las fiestas. Su combinación de frutos intensos y hojas verdes encaja en centros de mesa, arreglos vegetales y composiciones con brezos o flores de Pascua.

Para conservarla de un año a otro, debes devolverla al exterior una vez terminen las fiestas. La gaulteria es una planta de exterior que agradece los ambientes frescos, y dentro de casa, el calor de los radiadores y las temperaturas elevadas pueden dificultar su mantenimiento.

Durante su estancia en el interior, necesita una habitación luminosa, alejada de fuentes de calor, y un riego controlado. Si las condiciones domésticas no resultan adecuadas, es preferible mantenerla en el balcón o la terraza, siempre que las temperaturas y las heladas lo permitan.