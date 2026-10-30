El reparto de X-Men se despide de Patrick Stewart: «Te extrañaré todos los días de mi vida»

Fue el capitán Picard de Star Trek y el Gurney Halleck de la adaptación de Dune de David Lynch, pero resulta inevitable que toda una generación no lo vaya a recordar siempre como el Charles Xavier del cine. Patrick Stewart falleció el pasado 28 de octubre a los 86 años debido a las complicaciones derivadas del Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy que padecía. Su adiós supone otra triste despedida en un obituario cinematográfico que este año ha tenido como protagonistas a nombres de la industria tan relevantes como Robert Duvall, Chuck Norris, Catherine O’Hara y Eric Dane, entre otros. Stewart era muy querido entre sus compañeros de profesión y el casting de los X-Men ha sido uno de los primeros en lamentar la pérdida del hombre que los lideró en la ficción, a través de una saga pionera dentro del audiovisual superheroico.

El reparto de los X-Men se despide de Patrick Stewart

Uno de los primeros en despedirse fue Hugh Jackman. El eterno Lobezno del celuloide fue el que compartió más proyectos con Stewart, desde la saga X-Men hasta el fantástico spin-off de Logan. A través de su cuenta de Instagram, el australiano escribió el siguiente texto:

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«Hoy perdimos a uno de los grandes del escenario y la pantalla. Y, para mí, a un amigo y ser humano extraordinario. Aprendí mucho de él. Te extrañaré, Patrick Stewart, todos los días de mi vida».

Después, Famke Janssen tampoco quiso dejar pasar la ocasión y dedicar las palabras a un hombre con el que compartió pantalla en sus dos sagas más reconocidas. Primero en Star Trek y más tarde, como la primera Jean Grey del cine.

«Tuve el placer y el honor de trabajar con él durante varias décadas. Primero, como Kamala frente a él como el Capitán Picard en Star Trek: La nueva generación y más tarde como Jean Grey con Patrick encarnando al Profesor X en las películas de X-Men. Te extrañaremos, Patrick, pero nunca te olvidaremos».

La actriz que dio vida a la primera mística, Rebecca Romijn, también compartió un emotivo vídeo en su cuenta de Instagram explicando lo agradecida que se sentía de haberle conocido, compartiendo espacio también en la Flota Estelar de la legendaria serie y como compañera mutante en las películas de la Fox. «Tenía un increíble sentido del humor», señalaba la intérprete estadounidense.

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La española Dafne Keen, X-23 en Logan, emitió un comunicado recordando «su naturaleza bondadosa» y el «respeto que mostraba hacia todos los que lo rodeaban» .

El adiós más sentido: la confesión romántica de Ian McKellen

A pesar de todos los sentidos requiems de sus compañeros de reparto, el de Ian McKellen ha cobrado una relevancia especial, dada su cercanía. McKellen fue su rival antagónico en la ficción, asumiendo el rol de Magneto en la mayoría de las entregas de la propiedad intelectual. Pero tras las cámaras lo suyo fue una relación de puro amor platónico, definido por ellos mismos como «almas gemelas».

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McKellen cerraba así su emotiva misiva: «Llevaba el corazón en la mano, lo que lo convertía en un hombre en quien confiar, a quien admirar y, en mi caso, a quien amar».

Su última aparición se dará en la monumental ‘Vengadores: Doomsday’

El UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) nos brindará la oportunidad de ver a Patrick Stewart una última vez en la gran pantalla. El actor aparecerá brevemente en Vengadores: Doomsday el próximo 17 de diciembre para cerrar el legado de su personaje, junto a su querido Ian McKellen en el rol de Magneto.