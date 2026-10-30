El Dakar 2027 confirma el nuevo recorrido: pasará por España y se celebrará en Marruecos

El Dakar 2027 ya tiene nueva sede. La presente edición estaba prevista que se disputara en Arabia Saudí, pero la guerra de Oriente Medio ha obligado a la organización a buscar un recorrido alternativo. La situación no era segura y decidieron celebrarla en otro lado. La 49ª edición del Dakar arrancará el 9 de enero en Portugal y terminará en Marrakech el 23 de enero. Pasará por España, pero no en competición, ya que el prólogo y la etapa uno se disputarán entre Loulé y Faro.

«Ante los recientes acontecimientos en Arabia Saudí, la carrera se trasladará excepcionalmente a Europa y África en 2027, antes de regresar a territorio saudí en 2028 para celebrar su 50ª edición», ha anunciado la organización en el comunicado. Esta edición contará con una etapa menos. Portugal ha apostado fuerte para que el Dakar se dispute allí. Después de la primera etapa, la caravana se trasladará al sur de España para coger el transfer que les lleve a Marruecos.

La experiencia portuguesa, por ejemplo, ha vuelto a ponerse de relieve durante las tres últimas temporadas gracias al ACP (Automóvel Club de Portugal), organizador el pasado mes de abril de la segunda fecha del Campeonato del Mundo de Rally-Raid, que finalizó en Loulé-Faro, en el estadio del Algarve, con capacidad para 30.000 espectadores. Este lugar será el del inicio de la 49ª edición, que pondrá rumbo naturalmente a Marruecos, aliado histórico de la carrera.

Tras la apertura del parque de asistencia el 5 de enero en Loulé-Faro, las verificaciones administrativas y técnicas se llevarán a cabo allí del 6 al 8 de enero. La competición comenzará en Portugal el 9 de enero con el prólogo, antes de la primera especial al día siguiente. La etapa continuará con un enlace hasta el embarque marítimo con destino a Nador, en Marruecos. La travesía del Mediterráneo se realizará durante la noche.

A su llegada al continente africano el 11 de enero, los participantes se dirigirán en un enlace al primer vivac marroquí, en Bouarfa. Desde la región Oriental, en el noreste de Marruecos, la carrera descenderá inicialmente a lo largo de la cordillera del Atlas, pasando por Zagora y después por Agadir, donde la caravana hará una pausa de 24 horas.

Llegará entonces el momento de dar la espalda al Atlas para adentrarse en los grandes y singulares desiertos del extremo sur del país. Semara y, posteriormente, casi Dakhla, marcarán los puntos más alejados del mapa de la segunda semana. Desde allí, la caravana iniciará su regreso hacia el norte, pasando de nuevo por Smara, antes de seguir el océano Atlántico y alcanzar Marrakech, su destino final.

El itinerario, diseñado durante las últimas semanas a partir de los conocimientos acumulados por los equipos de organización y de una serie de reconocimientos, responde a los estándares habituales del mayor rally-raid de la temporada, con 4.341 km de especiales, una cifra cercana al formato de las últimas ediciones. En el día a día, la mayoría de las especiales oscilarán entre los 350 y los 500 kilómetros. Una media considerable, que debe analizarse teniendo en cuenta las particularidades de los terrenos recorridos. Los expertos lo saben: los desiertos de Marruecos se encuentran entre los más exigentes del mundo, tanto para pilotos y copilotos como para sus máquinas.