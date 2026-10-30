Los juzgados de Orgaz colapsados por el accidente: «Sólo hay tres funcionarios nuevos y nos están dando móviles que no podemos llevarnos a casa»

Los juzgados del municipio Orgaz (Toledo) asumirán la investigación sobre el accidente ferroriviario y, según ha podido comprobar OKDIARIO, 24 horas después del accidente sólo han llegado tres funcionarios de refuerzo y se les ha proporcionado móviles que no pueden llevarse a casa.

La investigación judicial sobre accidente de Urda ha revuelto la tranquilidad del partido judicial de Orgaz. Los juzgados se ubican en un pequeño palacete rehabilitado con escasas salas y con un patio interior cubierto que ocupa la mayor espacio.

El juzgado se ha visto obligado a aplazar sus señalamientos durante más de un semana a raíz de que recayera sobre este juzgado la investigación del accidente, según fuentes consultadas. Esta situación ha molestado a los abogados que no quieren el ritmo habitual de los procedimientos.

La escasa plantilla del juzgado ha hecho que el Ministerio de Justicia haya tratado de reforzar la misma. Por el momento, solo se han incorporado tres funcionarios a los cuales se les está enseñando el sistema informático con el que trabajan en Orgaz. Los nuevos trabajadores han asistido a una formación que ha tenido lugar en la mañana del 29 de octubre.

Se les ha proporcionado teléfonos móviles adicionales que sólo se podrán utilizar dentro del juzgado. Se les ha dado instrucciones de cómo atender las llamadas relacionadas con el accidente que se reciban en los juzgados. Las comunicaciones tendrán que ser supervisadas, según ha podido saber OKDIARIO.

Los trabajadores del juzgado reclaman que haya más trabajadores de justicia para asumir una investigación de tal envergadura como el accidente. «Esto es demasiado para un juzgado tan pequeño», explican fuentes judiciales en una conversación con este periódico.

Decenas de autopsias

La investigación judicial acaba de comenzar. El asunto recayó sobre el juzgado que dirije la juez Aristea Afrodita Ortiz Tiliakou de Orgaz. La magistrada lleva pocos meses en este destino y ha estado durante prácticamente toda su jornada laboral levantando cadáveres en las vías del tren.

Se tendrán que practicar decenas de autopsias que aún no se han concluido. Se está cotejando con el ADN a los fallecidos y hay personas desaparecidas cuya identificación es más complicada.

Las grúas ya están operativas tras haber sufrido una de ellas una rotura de su sistema hidráulico el día del accidente. Los mecánicos la repararon en pocas horas y ya está enganchada a los vagones que tendrá que levantar lentamente para evitar daños. El objetivo es encontrar a los pasajeros que viajaban en los dos trenes.

Jueces de apoyo

Isabel Perelló, la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se ha involucrado personalmente en facilitar jueces de apoyo a los pequeños juzgados de Orgaz.

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha ha acordado que la instructora esté apoyada por la jueza titular de la plaza número 1 de Tribunal de Instancia de Orgaz.

Se ha nombrado como magistrado Coordinador de las actuaciones judiciales

derivadas del accidente al titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de

Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Se incorporan también como magistradas expertas en gestión de emergencias y catástrofes las titulares de las plazas número 2 y 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Toledo.

También llegarán medidas de refuerzo de cinco Letrados de la Administración de Justicia y un aumento de funcionarios, que tal y como ha podido comprobar OKDIARIO, por el momento son sólo tres.