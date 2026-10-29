Carlos Alcaraz – Tommy Paul: cuándo es, horario y cómo ver en directo por televisión gratis y en vivo online el ATP 500 de Viena 2026

Carlos Alcaraz y Tommy Paul se vuelven a ver las caras por tercera vez en este año y el murciano buscará pleno de victorias. Y es que el murciano y el americano se han enfrentado en nueve ocasiones y siete de ellas han caído del lado del español, por lo que es el gran favorito para llevarse el triunfo en los cuartos de final del ATP 500 de Viena 2026. Te contamos a continuación cuándo es, a qué hora empieza y el canal de televisión para ver en directo este partidazo.

Cuándo es el Carlos Alcaraz – Tommy Paul: horario del partido del ATP 500 de Viena 2026

Carlos Alcaraz ya está en los cuartos de final del ATP 500 de Viena 2026 tras superar en los octavos al georgiano Nikoloz Basialishvili por 6-1 y 7-6. Previamente el de El Palmar se había cargado en la primera ronda a Karen Khachanov por 6-4 y 7-6, por lo que hasta el momento el murciano no ha cedido ni un set. Ahora su próximo rival será el más complicado hasta al momento, ya que se medirá a Tommy Paul.

Al repasar el año de Carlos Alcaraz encontramos que todo empezó a la perfección en su nueva aventura con Samu López, ya que ganó el torneo de Doha, pero, sobre todo, conquistó el Open de Australia, el único Grand Slam que le faltaba. Después estuvo sin ganar varios torneos y llegó la dura lesión de muñeca que le mantuvo cuatro meses en el dique seco. Posteriormente se coronó en la Laver Cup y también en el Masters 1000 de Shanghái.

La organización del torneo que se está jugando en Suiza ha programado el Carlos Alcaraz – Tommy Paul de los cuartos de final del ATP 500 de Viena 2026 para este viernes 30 de octubre. El choque entre el murciano y el americano comenzará a las 15:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver el Carlos Alcaraz – Tommy Paul en el ATP 500 de Viena 2026 en directo gratis y por TV

Movistar+ es el medio de comunicación que está emitiendo en nuestro país en exclusiva los diferentes partidos que se están jugando en este torneo austríaco. El Carlos Alcaraz – Tommy Paul correspondiente a los cuartos de final del ATP 500 de Viena 2026 se podrá ver por Movistar Plus+ (dial 7) o Vamos (dial 8). No será retransmitido gratis ni en abierto por la TV en nuestro país. Los clientes de esta plataforma pueden descargarse la aplicación para ver este choque en streaming y en vivo online en una smart TV, una tablet o una teléfono móvil. La app Tennis TV, que es de pago también, ofrecerá este torneo bajo suscripción también.

Por otro lado, también tenemos que recordar que en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información diaria sobre lo que vaya sucediendo este ATP 500 de Viena 2026. Narraremos en directo y en vivo online el resultado y minuto del Carlos Alcaraz – Tommy Paul y cuando acabe el encuentro vamos a publicar la crónica y compartiremos con nuestros lectores la reacción del tenista de El Palmar.

Dónde escuchar gratis por radio el Carlos Alcaraz – Tommy Paul del ATP 500 de Viena 2026

Los seguidores de Carlitos que tengan cosas que hacer y no vayan a poder ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este choque deben saber que podrán escuchar gratis en la radio este partidazo de los cuartos de final del ATP 500 de Viena 2026. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, Onda Cero o RNE van a conectar con el Carlos Alcaraz – Tommy Paul para contar lo que esté ocurriendo en Suiza.