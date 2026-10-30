Cómo va Tommy Paul – Alcaraz en directo online hoy: resumen, resultado y última hora del partido de tenis del ATP 500 de Viena online en tiempo real
Sigue en vivo y en directo todo lo que suceda en el partido de cuartos de final del ATP 500 de Viena entre Alcaraz y Paul
Nadie puede con Alcaraz: no se deja ir ante Basilashvili y prolonga su imbatibilidad
¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido de cuartos de final del ATP 500 de Viena entre Tommy Paul y Carlos Alcaraz. El tenista de El Palmar buscará una nueva victoria que le permita seguir sumando minutos en pista y cogiendo sensaciones de cara a París. Este partido está programado en el segundo turno de la pista central, justo después del Mannarino – Medvedev.
Alcaraz y Paul se han visto las caras en nueve ocasiones, con un balance de 7-2 favorable al español. De hecho, las únicas victorias del estadounidense fueron al inicio de la carrera del murciano, ambas en el Masters 1000 de Canadá (2022 y 2023). Desde entonces, todos sus enfrentamientos se han saldado con triunfo del número tres del ranking ATP. Los dos últimos fueron este año en el Abierto de Australia y el US Open, donde se impuso Carlos en tres sets.
El pupilo de Samuel López viene de ganar a Khachanov y Basilashvili en las dos primeras rondas. Ambos partidos se decidieron en dos sets, con un tie-break agónico en la segunda manga. Carlitos tendrá enfrente hoy a un rival más duro que los dos anteriores en busca de un puesto en semifinales.
¿A qué hora empieza y dónde ver el Paul – Alcaraz?
El partido entre Tommy Paul y Carlos Alcaraz está programado para no antes de las 15:00 horas, en el segundo turno de la pista central. Movistar+ es el medio de comunicación que está emitiendo en nuestro país en exclusiva los diferentes partidos que se están jugando en este torneo austríaco. El Carlos Alcaraz – Tommy Paul correspondiente a los cuartos de final del ATP 500 de Viena 2026 se podrá ver por Movistar Plus+ (dial 7) o Vamos (dial 8). No será retransmitido gratis ni en abierto por la TV en nuestro país. Los clientes de esta plataforma pueden descargarse la aplicación para ver este choque en streaming y en vivo online en una smart TV, una tablet o un teléfono móvil. La app Tennis TV, que es de pago también, ofrecerá este torneo bajo suscripción también.
4-6, 6-6 (2-6)
¡Punto de partido para Alcaraz!
Ojo que Carlos Alcaraz tiene la primera bola de partido. Va 2-6 en el tie-break en el que está siendo muy superior. Saca Paul.
4-6, 6-6 (1-4)
Arrollador inicio de tie-break de Alcaraz
Controla Alcaraz el tie-break. Tras llevarle al límite Paul, ahora el español destaca en el momento clave. Ha hecho dos mini-breaks el español.
4-6, 6-6
¡Al tie-break!
Carlos Alcaraz vuelve a ganar su saque en un set en el que no ha habido ningún break. La segunda manga de este duelo de cuartos en Viena se decidirá en el tie-break.
4-6, 6-5
Tommy Paul se asegura como mínimo el tie-break
Paul lleva este set como mínimo al tie-break al volver a ganar su saque (no ha perdido ninguno en esta manga). Alcaraz sirve ahora para llear el encuentro a ese tie-break.
4-6, 5-5
¡Juego en blanco de Alcaraz!
Responde Carlos con un juego en blanco a su servicio que le mantiene igualado en el set.
4-6, 5-4
Tommy Paul se hace muy fuerte al saque
Otra vez el estadounidense se hace muy fuerte al servicio con un saque muy contundente. Alcaraz no puede hacer ahora nada al resto.
4-6, 4-4
Alcaraz salva dos bolas de break
Momento importante del set. Alcaraz ha estado al borde de perder el servicio, pero ha salvado dos bolas y empata la manga. Juego muy largo en el que Carlos se mantiene vivo y Paul desperdicia una ocasión muy clara.
4-6, 4-3
Juego en blanco para Paul
Tommy Paul tampoco cede. Otro juego blanco en el partido, ahora para el americano.
4-6, 3-3
Alcaraz se apunta el juego en blanco
Ahora fue el español el que no le dio opción al saque a su rival. Juego en blanco para él. 3-3.
4-6, 3-2
Paul resiste y mantiene su saque
Se mantiene firme con su servicio el americano. Está muy sólido en la red. No puede Alcaraz por ahora. La opción de break tendrá que esperar. 3-2 para Paul.
4-6, 2-2
Juego para Alcaraz
Otro ace del español para mantener su servicio. 2-2 en este segundo set.
4-6, 2-1
Paul, firme con el saque
Vaya puntazo para cerrar el juego. Tapó todos los huecos Paul y lo cerró en la red con una gran volea en carrera. 2-1 para él.
4-6, 1-1
Alcaraz mantiene su servicio
Carlos no falla con su saque y pone el 1-1 tras un resto fuera del americano. Está muy seguro al servicio el español.
4-6, 1-0
Paul empieza mandando en el segundo set
Tommy Paul empieza el segundo set igual que el primero, ganando su saque. 1-0 para él en esta segunda manga.
4-6
¡SET PARA ALCARAZ!
Carlitos se lleva el primer set del partido. Buen saque del español y el resto de Paul se va fuera. Ha ido de menos a más en esta primera manga, pero ya la tiene en el bolsillo.
4-5
Juego en blanco para Paul
Juego en blanco para el americano, que obliga a Alcaraz a cerrar la primera manga con su saque.
3-5
Alcaraz confirma el break
Revés cruzado a la línea del pasillo y confirma el break el español. Ha pisado el acelerador en estos dos últimos juegos y restará para ganar el primer set.
3-4
¡BREAK DE ALCARAZ!
A la cuarta fue la vencida. Alcaraz rompe el servicio de Tommy Paul después de dejar escapar un 0-40 a su favor y de salvar la rotura con su saque en el juego anterior.
3-3
Alcaraz evita el break
Paul ha tenido dos opciones de rotura en este juego. Alcaraz salvó la primera con una dejada marca de la casa y la otra con un saque directo a la T. Luego, después de un par de puntos, consiguió cerrar el juego ayudado por los errores del estadounidense.
3-2
Juego en blanco para Paul
Primer juego en blanco del partido. Se lo lleva Tommy Paul, que se pone 3-2 arriba. Siguen al saque.
2-2
Alcaraz suma y sigue
Revés paralelo perfecto y juego para Alcaraz, que pone el 2-2 a pesar de los errores.
2-1
Juego para Paul
El norteamericano pone el 2-1 tras otro juego sufrido marcado por los errores. Demasiados errores están cometiendo ambos jugadores en este inicio de partido.
1-1
Alcaraz mantiene su servicio
Carlos también saca adelante su primer turno de saque sin mayores problemas. 1-1.
1-0
Paul empieza mandando al saque
Tommy Paul salva un juego complicado nada más empezar. Alcaraz forzó el 40-40 y el estadounidense acabó llevándose el 1-0 en el desempate.
¡COMIENZA EL PARTIDO!
Todo listo en la pista central. Al saque Tommy Paul
Alcaraz, a punto de saltar a pista
Tras la conclusión del partido anterior, llega el turno de Carlos Alcaraz. El español saltará a la pista en breves.
Medvedev espera en semifinales
Daniil Medvedev se ha impuesto en dos sets (6-2 y 6-3) al francés Mannarino y espera al ganador del Paul-Alcaraz en semifinales.
Alcaraz busca las semis en Viena
Alcaraz se mide a Tommy Paul en cuartos de final del ATP 500 de Viena. Tras vencer a Khachanov y Basilashvili, el de El Palmar busca el pase a semifinales del torneo.
Temas:
- Carlos Alcaraz
- Directo
4-6, 6-7
¡VICTORIA DE CARLOS ALCARAZ!
¡Gana Carlos Alcaraz a Tommy Paul! A la primera opción de cerrar el partido, lo hace el español, que se lleva el triunfo por 6-4 y 7-6.