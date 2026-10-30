Cómo va Tommy Paul – Alcaraz en directo online hoy: resumen, resultado y última hora del partido de tenis del ATP 500 de Viena online en tiempo real

¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido de cuartos de final del ATP 500 de Viena entre Tommy Paul y Carlos Alcaraz. El tenista de El Palmar buscará una nueva victoria que le permita seguir sumando minutos en pista y cogiendo sensaciones de cara a París. Este partido está programado en el segundo turno de la pista central, justo después del Mannarino – Medvedev.

Alcaraz y Paul se han visto las caras en nueve ocasiones, con un balance de 7-2 favorable al español. De hecho, las únicas victorias del estadounidense fueron al inicio de la carrera del murciano, ambas en el Masters 1000 de Canadá (2022 y 2023). Desde entonces, todos sus enfrentamientos se han saldado con triunfo del número tres del ranking ATP. Los dos últimos fueron este año en el Abierto de Australia y el US Open, donde se impuso Carlos en tres sets.

El pupilo de Samuel López viene de ganar a Khachanov y Basilashvili en las dos primeras rondas. Ambos partidos se decidieron en dos sets, con un tie-break agónico en la segunda manga. Carlitos tendrá enfrente hoy a un rival más duro que los dos anteriores en busca de un puesto en semifinales.

¿A qué hora empieza y dónde ver el Paul – Alcaraz?

El partido entre Tommy Paul y Carlos Alcaraz está programado para no antes de las 15:00 horas, en el segundo turno de la pista central. Movistar+ es el medio de comunicación que está emitiendo en nuestro país en exclusiva los diferentes partidos que se están jugando en este torneo austríaco. El Carlos Alcaraz – Tommy Paul correspondiente a los cuartos de final del ATP 500 de Viena 2026 se podrá ver por Movistar Plus+ (dial 7) o Vamos (dial 8). No será retransmitido gratis ni en abierto por la TV en nuestro país. Los clientes de esta plataforma pueden descargarse la aplicación para ver este choque en streaming y en vivo online en una smart TV, una tablet o un teléfono móvil. La app Tennis TV, que es de pago también, ofrecerá este torneo bajo suscripción también.