Alcaraz activa su mejor versión ante Tommy Paul y ya está en semifinales de Viena

Sonríe Alcaraz cuando la bola de Tommy Paul rebasa el límite de la pista. Brazos al techo del encapsulado recinto de Viena y billete a semifinal al bolsillo. El murciano impone su ley (6-4, 7-6) sobre el estadounidense y da un golpe de autoridad. ‘Aquí estoy’. Llena su depósito de confianza con una versión mejorada, la más pragmática en lo que va de torneo. Así es muy difícil desarbolar a este Alcaraz, que se cita con Medvedev por un puesto en la final.

Sigue Carlitos intratable en lo que ATP 500 se refiere. Ya son 14 partidos este año en dichos torneos y sendas victorias. Invencible. Y eso que la empresa este viernes era dura. Es Tommy Paul un hueso duro de roer. Tenista terco donde los haya, de esos que no se desconectan y van directo. Controla las emociones, rara vez se le ve exteriorizando sus sensaciones. Y esa regularidad y templanza suponen una exigencia constante a su rival.

Quería Alcaraz ganar más ritmo de partido para acercarse a su mejor nivel, por eso se apuntó al ATP 500 de Viena, para darle a su muñeca el rodaje necesario. El reto es más consigo que contra el resto de tenistas. Ante Tommy Paul ha exhibido un nivel superior en su juego. Potencia y, especialmente, consistencia ante un exigente duelo con el estadounidense, a quien casi siempre ha ganado, pero contra el que constantemente tiene sudores.

Alcaraz comenzó con buen tono. Buen saque, sus asignaturas pendientes tras la lesión, y mejor juego de fondo de pista. También se atrevió con sus dejadas marca de la casa. Sin embargo, Tommy Paul respondía con solidez. No se perturba hasta que el murciano sube el nivel y consigue el break que a la postre le permitió abrochar el primer set. Así que el estadounidense se agarra más a su servicio para mantenerse ahí.

Todo se recrude en la segunda manga. Tommy Paul se fabrica bolas de rotura, pero Alcaraz tampoco se quiebra. Saque, volea y a otra cosa. Se muestra el murciano más confiado en su servicio y así se posan en el tie break, a todo o nada. El estadounidense choca con dos errores no forzados y Alcaraz se distancia y en su primera oportunidad cierra el partido. Billete a semifinales y mayor ritmo en piernas y muñeca. Ya aguarda Medvedev por un puesto en semifinales.