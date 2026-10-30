Adif rechazó en julio que Europa pagara la señalización de la línea de Urda porque no había destinado el dinero «al objetivo»
El Subdirector de Fondos Europeos de Adif consideró que no las obras no podían ser financiadas con fondos NextGeneration
El pasado mes de julio, el subdirector de Fondos Europeos de Adif, Luis Nistal Martínez, firmó una carta en la que reconocía que uno de los contratos dedicados a la renovación de la línea de AVE Madrid-Sevilla y Ramal La Sagra-Toledo no podría financiarse con fondos europeos porque consideraban que la actuación no había contribuido «adecuadamente al objetivo previsto».
Es decir, asumía no poder demostrar a la UE que la partida de 21,5 millones que el Ejecutivo había pagado a Thales España GRP hubiese ido destinada al fin previsto en el acuerdo inicial: realizar «trabajos de señalización ferroviaria».
De hecho, desde la administradora pública de infraestructuras ferroviarias se subrayó hace tres meses que, pese a que inicialmente esa actuación fue licitada con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, «en el proceso de verificación previsto para justificar la adecuación de dicha actuación al componente e hito CID asociado, se considera que no contribuye adecuadamente al objetivo previsto».
Esta referencia al hito CID resulta llamativa debido a que señala que las obras ejecutadas no coinciden con lo que pide la UE en el apartado 85 de su plan —-. Sin embargo, en el año 2021 —cuando se adjudica dicho contrato—, este hito incluye, entre otras muchas actuaciones en el sector ferroviario, obras de «señalización y control de tráfico» y «proyectos encaminados a la implementación de nuevos sistemas de señalización y control de tráfico (ERTMS)».
Concretamente, en ese hito se contempla la inyección de 1.400 millones de euros a la red básica de la RTE-T en uno o más de los corredores que indica, entre los que se encuentra también la línea de Alta Velocidad de Madrid-Sevilla.
Tres años más tarde, el Gobierno modificó el Plan de Recuperación y decidió no tener que justificar ante Europa, donde invertía esos 1.400 millones, sino sustituirlo por cerrar al menos 144 contratos con empresas a las que repartir la inyección económica.
Pese a ello, el objetivo del acuerdo seguía cumpliendo con lo replicado en el hito 85 y no existía necesidad aparente de renunciar a la financiación europea. Los expertos consultados por este periódico apuntan que pudo deberse a un incumplimiento en los plazos de ejecución o a la negativa o imposibilidad de demostrar el destino final del presupuesto destinado inicialmente a mejorar las infraestructuras de esta ruta concreta.
En este sentido, Nistal aseguró que el contrato para renovar la línea de Urda no debía «reflejarse en los sistemas de información y gestión de la entidad como actuación MRR».
Por último, desde Adif recalcan que la no obtención de ingresos por absorción de fondos europeos conforme a la normativa comunitaria de aplicación con carácter final «no conllevará la nulidad o anulabilidad de las actuaciones llevadas a cabo por la Administración en aplicación de lo previsto».