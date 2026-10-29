El PP instala un libro de condolencias en la sede de Génova en recuerdo de la ex ministra Fátima Báñez

El Partido Popular ha instalado un libro de condolencias en la sede nacional de Génova en recuerdo de Fátima Báñez, ex ministra de Empleo en el Gobierno de Mariano Rajoy, tras su muerte en la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo).

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sido el primero en firmar en este libro de condolencias que el partido ha colocado en el hall de entrada de su sede en la madrileña calle Génova, según las imágenes distribuidas por los populares.

Los ciudadanos que quieran rendir homenaje a Fátima Báñez tienen para ello un libro de condolencias en la sede nacional del Partido Popular, ha indicado Génova. «Un espacio para el recogimiento y para honrar la memoria de quien formó parte de la historia de nuestro partido y de España», afirma la formación.

«Fátima es una mujer competente, buena compañera y leal amiga. Fátima ha sido una diputada y una ministra de concordia. Fátima es compañera de Jaime y madre de dos hijos que la querrán siempre. Fátima es la España que queremos y por la que trabajamos en su partido: PP de España. DEP. Octubre 2026-29», reza en el mensaje de recuerdo escrito por Feijóo de su puño y letra.

Mensaje de Feijóo en recuerdo de Fátima Báñez en el libro de condolencias instalado en Génova. (Foto: Tarek)

Fátima Báñez, que venía ejerciendo el cargo de presidenta de la Fundación CEOE, también era integrante del consejo asesor de Reformismo21, el laboratorio de ideas impulsado por Feijóo que trabaja para el Partido Popular a nivel de propuestas programáticas y argumentario.

Economista y jurista española, fue ministra de Empleo y Seguridad Social del Gobierno de España desde diciembre de 2011 hasta junio de 2018. Asesoraba a la fundación Reformismo21 en asuntos relativos a Responsabilidad Social Corporativa.

La ex ministra, de 59 años, ocupaba uno de los asientos del Iryo que fue embestido este miércoles por un tren AVE de Renfe. Los dos trenes, que habían salido de Madrid, se dirigían a Sevilla, donde Báñez iba a participar en un acto empresarial de la patronal andaluza.

A través de un mensaje en redes sociales, el líder del PP también le dedicó este jueves estas palabras: «Era una mujer incansable, leal amiga y siempre comprometida con mejorar la vida de los españoles. Todo el PP llora su pérdida junto con su marido, sus hijos y todas las personas que la queríamos. Honraremos su memoria y la de todas las víctimas», aseguró.

Entierro en Huelva

Báñez será enterrada en su pueblo natal, San Juan del Puerto (Huelva), por «expreso deseo de la familia», y recibirá velatorio en el tanatorio de Huelva capital, aunque por el momento desconoce día y hora del entierro porque se está pendiente del traslado de sus restos mortales, según recogió Ep.

Así lo ha confirmado el Ayuntamiento de San Juan del Puerto a través de un comunicado, donde el Consistorio ha expresado su «más profundo dolor y consternación» tras confirmarse el trágico fallecimiento.

«En estos momentos de inmensa tristeza, San Juan del Puerto se une al dolor de sus familiares, amigos y seres queridos, trasladándoles todo su cariño, apoyo y más sentido pésame ante tan triste pérdida», han indicado.

Además, desde el Ayuntamiento han asegurado que su familia ha querido expresar su «sincero agradecimiento» a la población y medios de comunicación por «las innumerables muestras de cariño, afecto y solidaridad que están recibiendo desde que se conoció la noticia». De la misma forma, se ha solicitado «respeto y comprensión en estos difíciles momentos, para afrontar el duelo en la tranquilidad que necesitan».

Asimismo, el último adiós a Fátima Báñez, según ha trasladado la familia, tendrá lugar en esta localidad onubense, donde recibirá cristiana sepultura en el cementerio municipal. Además, se celebrará una misa en la parroquia de San Juan Bautista, templo al que Fátima «profesaba una especial devoción».