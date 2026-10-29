Feijóo ve «insuficientes» las explicaciones de Sánchez y tacha de «frivolidad» culpar de la tragedia al operador de Adif

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales del 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado de «insuficientes» las explicaciones dadas por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sobre la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo).

En declaraciones a los medios en la plaza del Ayuntamiento de esta localidad toledana, el jefe de la oposición también ha tachado de «frivolidad» culpar del accidente -que deja ya al menos 69 víctimas mortales- a un operador del centro de control de Adif, como viene haciendo el Gobierno de Sánchez y su ministro de Transportes, Óscar Puente.

De este último, sobre sus palabras de este miércoles señalando a un «controlador de Atocha», ha dicho Feijóo que son de «una frivolidad impropia de un ministro y de un Gobierno ante la catástrofe».

«Las responsabilidades políticas no se pueden esperar a una investigación, ya sea administrativa o judicial. Las responsabilidades políticas no son opcionables, son exigibles, ética y moralmente», ha remarcado acto seguido Feijóo, al tiempo que ha denunciado la falta de «experiencia, rigor y gestión» en el Ejecutivo socialcomunista.

«La política no consiste en descalficar, ni en hablar, consiste en hacer, y para ejercer un cargo político, se necesita experiencia, gestión y rigor», ha remarcado después de visitar el centro de mando donde ha sido recibido «cordialmente» por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. En cambio, Feijóo ha relatado que ni Sánchez ni ningún otro miembro del Gobierno ha contactado con él.

Sobre las dos comparecencias de Sánchez en las últimas horas en la zona del siniestro, donde ha dicho que «para un país como España no es asumible sufrir dos accidentes ferroviarios de alta velocidad en un mismo año», Feijóo ha manifestado este jueves que esa respuesta «no es suficiente», ni puede considerarse una «contestación para tranquilizar a los españoles».

«Así no podemos seguir. Con esta forma de gestionar no se puede continuar. Y no será porque este Gobierno no haya tenido dinero, porque es el que más dinero ha tenido, con mucha diferencia de la democracia. Vamos a enterrar a los muertos, rendir homenaje a las víctimas, y el Gobierno que haga lo que considere oportuno. La gente en España ya ha tomado una decisión», ha sostenido Feijóo.

«Después de lo urgente viene lo importante. Más de 100 muertos en dos accidentes de tren de alta velocidad en ocho meses y en el mismo corredor ferroviario conlleva un cuestionamiento de nuestro actual sistema ferroviario», ha proseguido el líder del PP, comprometiéndose a recuperar la «confianza» en dicho sistema.

«Responsabilidad superior»

Por su parte, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha señalado este jueves que la responsabilidad política en esta tragedia «trasciende» del ministro de Transportes, «de la caricatura del tuitero, del bronco, del que insulta», ha criticado sobre Puente.

A su juicio, hay una «responsabilidad superior», ha señalado, apuntando implícitamente a Pedro Sánchez. «Creo que hay una responsabilidad superior, y lo creo honestamente, de quien ha diseñado desde el poder una política tóxica y una política basada en el relato», ha lamentado.

«Los españoles merecemos una investigación rigurosa, que no haya más maniobras y que esto acabe ya de una vez por todas. Que esta política ponzoñosa en la que llevamos demasiado tiempo deje de dar problemas y ofrezca otra cosa, algo más luminoso», ha declarado Sémper en una entrevista en Onda Cero recogida por Ep.

Sémper ha criticado que el Gobierno de Sánchez «es experto en externalizar la responsabilidad siempre y esto, al final, tiene consecuencias». «Estamos hablando de la descomposición del Estado y de la credibilidad de los ciudadanos en sus instituciones, en los servicios públicos y en la palabra de los gobernantes», ha agregado.